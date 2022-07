Bad Bunny sorprende con sus declaraciones sobre su relación con Gabriela Berlingeri Bad Bunny ha revelado este fin de semana en un live en las redes el estatus de su relación con Gabriela Berlingeri, con la que se le ha visto en múltiples ocasiones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Bad Bunny y Gabriela Credit: Photo by: Alexander Tamargo/Telemundo/Photo Bank La joven modelo Gabriela Berlingeri ha estado en el ojo público por ser quien acompaña a Bad Bunny lo mismo en las alfombras rojas, que tomando el sol en la playa, que siendo la musa de sus videoclips. No obstante, ahora el cantante ha revelado que la chica no es su novia, sino que es su mejor "amiga". La declaración de Bad Bunny ha dejado a todos con la boca abierta, ya que se les ha visto besándose y, por si fuera poco, ambos fueron los protagonistas de la boda con que cierra su nuevo videoclip de la canción "Tití me preguntó". Fue durante una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram en la que el Conejo Malo aseguró que no era novio de la puertorriqueña. "Somos íntimos amigos, best friends, besties", dijo el cantante. "Nadie sabe, solamente dicen Gabriela es tu novia, Gabriela es tu esposa. Nadie sabe que somos mejores amigos. Si mañana quiere tener un novio, lo puede tener, igual yo, si quiero una novia, la puedo tener porque somos mejores amigos", añadió. Esta respuesta no dejó muy convencidos a los seguidores. Tampoco sabemos si es cierto o no que el cantante y la modelo están en una relación, pero Bad Bunny en la transmisión aseguró que nadie sabe nada sobre su vida privada. "Mi vida está bien organizada", sostuvo. Gabriela Berlingeri Credit: Photo: Gabriela Berlingeri/Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En una ocasión, el intérprete de "Me porto bonito" reconoció al show ET que estaba enamorado de la puertorriqueña. "Sí, siento amor. Estoy enamorado", dijo.

