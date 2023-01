Bad Bunny y Gael García Bernal se dan un intenso beso en unas imágenes filtradas El cantante y el actor aparecen en una escena amorosa del filme Cassandro, que se acaba de estrenar en el Festival de Cine de Sundance. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Otra foto de Bad Bunny besando un hombre está recorriendo Internet, pero esta vez no se trata de un miembro de su cuerpo de bailarines, sino nada más y nada menos que de Gael García Bernal. No se trata de un beso cualquiera, sino del que tuvieron que darse el cantante y el actor en el filme Cassandro, dirigido por Roger Ross Williams. Se piensa que las imágenes que están circulando en Internet hayan sido captadas en el estreno mundial del filme esta semana en el Festival de Sundance, en Utah. El filme cuenta la historia del luchador mexicano Cassandro, quien en las décadas de los años ochenta y noventa hizo activismo a favor de la comunidad LGBT+, y es considerado el primer luchador abiertamente gay. En la película, que próximamente se estrenará en la plataforma de Amazon Prime Video, también actúan Roberta Colindrez, Joaquín Cosío y Raúl Castillo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Es bien sabido que Bad Bunny siempre ha hecho gala de su libertad sexual. El día en que se convirtió en el primer latino en ganar el premio al Artista del Año en los MTV Video Music Awards (VMAs), el cantante besó delante de todos a dos bailarines encima del escenario mientras cantaba su pegado tema "Tití me preguntó".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Bad Bunny y Gael García Bernal se dan un intenso beso en unas imágenes filtradas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.