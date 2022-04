Bad Bunny queda en shock al ver sus estatuas de cera en el museo Madame Tussauds ¿Se parecen? El reggaetonero puertorriqueño Bad Bunny posó junto a sus dos estatuas de cera del museo Madame Tussauds y es difícil notar quién es el verdadero Conejo Malo. ¡Mira las fotos! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Bad Bunny quedó impactado al ver sus estatuas de cera del museo Madame Tussauds. Al ver una foto del reggaetonero puertorriqueño junto a sus dos 'clones' es difícil diferenciarlos y saber cuál es el verdadero Conejo Malo. La imagen de Benito Antonio Martínez Ocasio, el verdadero nombre del cantante de 28 años, ya ha quedado inmortalizada. Al ver las estatuas de cerca, el intérprete de "Estamos bien" quedó maravillado. Bad Bunny donó al museo las vestimentas que lucen las estatuas. Una de ellas luce el traje plateado que él usó en su actuación en el Super Bowl junto a Shakira y Jennifer López. La otra estatua está vestida de negro, con el atuendo que Bad Bunny usó para participar en Wrestle Mania. La estatua vestida de plateado será exhibida en el museo Madame Tussauds de Nueva York y la vestida de negro se exhibirá en el museo Madame Tussauds de Orlando, Florida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Bad Bunny Credit: (Jamie McCarthy/Getty Images for Madame Tussauds New York) El artista confesó que es un sentimiento "raro" verse recreado de esta manera. Bad Bunny Credit: (Jamie McCarthy/Getty Images for Madame Tussauds New York) Sin duda las estatuas captan minuciosamente los rasgos y hasta los gestos del popular cantante. Bad Bunny Credit: (Jamie McCarthy/Getty Images for Madame Tussauds New York) ¡Los fanáticos del reggaetonero quedarán hipnotizados con estos clones de Bad Bunny!

