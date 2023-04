La Lista VIP: Bad Bunny tiene nueva estatua de cera, los Latin AMAs, Ghosted con Ana de Armas y más ¡Lo que no te puedes perder esta semana! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tómate un foto con la nueva estatua de cera de Bad Bunny Bad Bunny Madame Tussauds Las Vegas estatua cera Credit: Madame Tussauds Las Vegas ¡Ahora podrás tomarte una foto con Bad Bunny cuando tú quieras! Bueno, al menos con su estatua de cera. El reconocido museo Madame Tussauds La Vegas acaba de revelar la nueva figura de cera del intérprete puertorriqueño de 29 años. La figura, que tomó casi seis meses en crear, estuvo inspirada en la portada de su álbum El último tour del mundo, ambientada en el desierto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Latin AMAs Estrenando nueva casa y bajo el lema 'Somos un movimiento', la octava edición de los LATIN AMERICAN MUSIC AWARDS (LATIN AMAs) están a la vuelta de la esquina y los televidentes podrán disfrutar de unos de los eventos más prestigiosos de la música latina. Este año los premios serán conducidos por la estrella musical Natti Natasha, Clarissa Molina, Galilea Montijo y Julián Gil. Dentro de la lista de estrellas que se presentaran durante la premiación se encuentran, entre otros, Ángela Aguilar, Anuel AA, Becky G, Bad Gyal, Banda El Recodo, Carlos Vives, Grupo Frontera, Olga Tañón, Pepe Aguilar, Peso Pluma y Wisin. La ceremonia de premiación comienza a las 8:00pm/7c en Univision. Película Ghosted, con Ana de Armas Cole, un hombre honesto y trabajador, se enamora perdidamente de la enigmática Sadie, pero luego hace el impactante descubrimiento de que ella es una agente secreta. Antes de que puedan decidir tener una segunda cita, Cole y Sadie son arrastrados a una aventura internacional para salvar el mundo. Protagonizada por Ana de Armas y Chris Evans, la cinta de acción estrena el 21 de abril en Apple TV+. Canta "Flaca" con Andrés Calamaro andres calamaro gira Credit: Cortesía El cantautor argentino Andrés Calamaro anunció su gira 'CALAMARO por USA' como parte de su tour 2023, que incluye conciertos en las ciudades de Miami, Tampa, Orlando, Boston y Nueva York. El multipremiado artista regresa con todos sus grandes éxitos como "Flaca", "Mil horas", "La parte de adelante", "Tuyo siempre", "Te quiero igual" y "Loco" para la gira que arranca en mayo en España y que se moverá a partir de octubre a los Estados Unidos. Los boletos saldrán a la venta el 20 de abril a las 10.00 am y se podrán adquirir a través de calamarotour.com. Aprende a preparar una Filthy Flecharita filthy margarita Credit: Cortesía Celebra el Día de la Tierra con un cóctel natural y delicioso. Ingredientes: 2oz Flecha Azul Blanco Tequila, 1 oz Filthy Margarita Mix, ¾ oz jugo de limón fresco. Preparación: Mezcla los ingredientes en una coctelera con hielo, agita bien y sirve en un vaso con hielo. Decora con una rodaja de limón.

