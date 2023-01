Así reaccionaron Vicente Fernández Jr. y su novia Mariana González al escándalo de Bad Bunny Bad Bunny ha estado en el ojo del huracán tras lanzar el celular de una fanática cuando ella se le acercó a grabarlo. Así reaccionaron Vicente Fernández Jr. y su novia Mariana González a esta polémica. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de que Bad Bunny se viera envuelto en una controversia por lanzar el celular de una fanática cuando ella se le acercó a grabarlo, muchos han opinado sobre este tema. Vicente Fernández Jr. y su novia Mariana González no se quedaron atrás. La pareja —que recién se comprometió en París— opinó sobre este escándalo tras hacerse viral este video de Bad Bunny en las redes sociales. El cantante y empresario Vicente Fernández Jr., hijo del legendario Vicente Fernández, le mandó este mensaje al Conejo Malo en las redes sociales: "Yo sí te seguía, pero te dejo de seguir. Mi padre fue claro ejemplo de cómo amar a su público. Nos debemos a ellos, nuestro público, bye". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mariana Gonzalez and Vicente Fernandez Jr., Bad Bunny Mariana Gonzalez y Vicente Fernandez Jr., Bad Bunny | Credit: David Livingston/Getty Images; Alberto E. Rodriguez/Getty Images for CinemaCon Por su parte, la prometida de Vicente Fernández Jr., la empresaria mexicana Mariana González, tampoco se quedó callada. "No te seguía, solo vine a leer los comentarios, y nunca te voy a seguir", le escribió ella al reggaetonero. Tras verse en el ojo del huracán por tirar el celular de una admiradora cuando ella se acercó a tomarse una foto con él sin su autorización, Bad Bunny contó su versión de los hechos. "La persona que se acerque a mí a saludarme, a decirme algo, o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto", escribió el cantante en Twitter. "Los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo", aclaró.

