Bad Bunny operado de urgencia debido a un aparente cuadro de apendicitis El cantante ingresó en un hospital de Puerto Rico la tarde del jueves con un aparente cuadro de apendicitis que lo tendrá fuera de juego varios días. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El cantante puertorriqueño Benito Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, fue ingresado de urgencia en un hospital de San Juan con un aparente cuadro de apendicitis del que habría sido operado exitosamente la tarde del jueves. De acuerdo a la cadena WAPA, el cantautor se presentó en el Doctor’s Center de la capital puertorriqueña alrededor de la 1:30 p.m., hora local, y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente una hora después debido a su estado. El noticiero de la cadena aseguró que el llamado Conejo Malo deberá permanecer bajo observación entre cuatro y cinco días. Por el momento, su condición es estable. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La ausencia del cantante en redes sociales habría llamado la atención de sus fanáticos, acostumbrados a recibir noticias del trapero, por lo que recurrieron a su última fotografía publicada en mayo para preguntar si se encontraba bien. "Bye, me fui", habría escrito el cantante junto a la imagen. Al darse a conocer la noticia de su delicado estado de salud, una lluvia de buenos deseos inundó los comentarios de su fotos en Instagram a la espera de respuesta del cantante, que esta semana, el reguetonero se convirtió en el primer latino en adornar la portada digital de la revista Playboy. Hasta el momento, el artista no se ha pronunciado sobre su estado de salud.

Close Share options

Close View image Bad Bunny operado de urgencia debido a un aparente cuadro de apendicitis

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.