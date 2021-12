Bad Bunny es el artista más escuchado en Spotify a nivel mundial por segundo año consecutivo El Conejo Malo sigue triunfando. Por segundo año consecutivo, Bad Bunny es el artista más escuchado en la plataforma de streaming Spotify a nivel global. ¡Los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Bad Bunny sigue arrasando. Por segundo año consecutivo, el reggaetonero puertorriqueño de 27 años fue el artista más escuchado en la plataforma de streaming Spotify a nivel global. El Conejo Malo lanzó las producciones YHLQMDLG y El último tour del mundo en el 2020 — y obtuvo más de 9.1 mil millones de streams a nivel mundial este año. El año pasado también obtuvo la posición número uno en Spotify con 8.3 mil millones de streams en todo el mundo. "Yo solo hago música", dijo Bad Bunny tras enterarse de este reconocimiento. "Yo solo disfruto mi trabajo". Taylor Swift ocupó el segundo lugar y fue la mujer más escuchada en Spotify en el 2021. BTS, Drake y Justin Bieber también sobresalieron en la popular plataforma de streaming. La cantante Olivia Rodrigo brilló este año en Spotify, ya que su canción "Driver's License" fue la más escuchada, con 1.1 mil millones de streams. Su disco Sour también alcanzó la cima de la lista de producciones más escuchadas. Bad Bunny Credit: (Matt Winkelmeyer/Getty Images for MRC) El intérprete de "Estamos bien" tiene mucho que celebrar. El artista ganó múltiples premios este año y estará de gira en el 2022. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Bad Bunny Credit: (Amy Sussman/Getty Images) ¡Eso sin contar sus proyectos de actuación! El cantante hizo una aparición estelar en la serie de Netflix, Narcos: México, y en la película Bullet Train junto a Brad Pitt, por estrenar en el 2022.

