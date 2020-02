Bad Bunny envía mensaje de amor a sus haters Bad Bunny asegura que no se enoja con sus haters, sino todo lo contrario, les manda mucho amor. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Como figura pública, Benito Martínez, mejor conocido como Bad Bunny, parece que ya entendió que las críticas vienen con el territorio. Aparentemente, al trapero no le molestan los comentarios de sus detractores, sino todo lo contrario: se une a sus haters y les confiesa su amor. A través de su cuenta de Twitter, el cantante admitió que también es un hater por lo que entiende perfectamente a quienes lo critican. “A todos mis hater les tengo una mala noticia…ustedes no me molestan ni un poco, incluso los amo, porque yo también soy un hater”, escribió. Ante el comentario, las respuestas de sus seguidores no se hicieron esperar y sus mensajes de amor y apoyo no han cesado, algunos hasta asegurando que sus supuestos haters son sus más grandes fanáticos. El mensaje llega a tan solo unos días del día del amor y la amistad, cuando el cantante lanzará un nuevo tema que será parte de su próximo disco. El nombre del tema aún está por verse, pero podría ser una canción para celebrar el Día de San Valentín. Y como antesala, el Conejo Malo ha compartido algunas de sus experiencias sobre el amor con sus seguidores, un área donde al parecer no ha tenido mucha suerte. “Una vez, en un Día de San Valentín en la escuela le llevé un regalo bien lindo y grande a una jevita que tenía y la maldita faltó”, escribió el cantante. “So se lo dí a otra”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así de rápido se curó el corazón y probablemente esa decepción inspiró varias canciones. Lo cierto es que ahora se llena el corazón con el amor de sus fanáticos, aunque espera cumplir una de sus deseos. “Actualmente una de mis fantasías sexuales es poder ver una película completa……siempre me duermo”, aseguró. ¿Quién lo acompaña chicas? Advertisement

