Una exnovia presenta una demanda millonaria contra Bad Bunny Carliz de la Cruz Hernández solicita una compensación millonaria a Bad Bunny por supuestamente haber usado en varias de sus canciones un estribillo que grabó con la voz de la joven cuando eran novios. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las tres palabras del estribillo "Bad Bunny baby" le pueden acabar costando muy caro al Conejo Malo si prospera una demanda presentada en una corte de San Juan, Puerto Rico, por una de sus exnovias, en la que le exige una compensación de hasta $40 millones por supuestamente haberlo usado sin permiso en varios de sus temas. Según el diario puertorriqueño El Nuevo Día, la joven Carliz de la Cruz Hernández afirma en la demanda que grabó el estribillo "Bad Bunny baby" en un celular a pedido del cantante, su entonces novio, quien posteriormente lo usó en los temas "Pa'ti" y en "Dos mil 16", este último parte de su álbum Un verano sin ti. De la Cruz, quien es licenciada en derecho, señala que la pareja sostuvo una relación de 2011 a 2016 luego de que se conocieran trabajando en un supermercado cuando Bad Bunny aún era un desconocido, e indica que incluso estuvieron a punto de llegar al altar, agrega el rotativo. Durante ese tiempo, en la que ambos también eran estudiantes universitarios, la joven asegura que lo ayudó en la preparación de sus actuaciones, le daba consejos sobre su carrera y se encargaba de gestiones administrativas, como la facturación o los contratos. También cuenta que Bad Bunny, quien ahora mantiene un romance con Kendall Jenner, le pidió matrimonio el 1 de enero de 2016 y acordaron casarse en julio de ese año, justo cuando la carrera del cantante empezaba a despegar. Pero ella decidió romper la relación en mayo, aunque la retomaron brevemente al año siguiente. Bad Bunny Bad Bunny | Credit: Johnny Nunez/Getty Images for The Recording Academy Sostiene la demandante que ambos tuvieron la idea de crear el estribillo "Bad Bunny baby" en 2015 para los temas en los que estaba trabajando entonces Benito Martínez Ocasio, nombre verdadero del cantante, y que ella lo acabó grabando en su celular. Posteriormente se lo envió a su novio, quien lo usó en varias canciones, incluida "Pa' ti", que fue la primera con la discográfica Rimas Entertainment. Todo eso, asegura, sin haber obtenido su consentimiento por escrito. Que tampoco dio, prosigue la demanda, para que se usara en las presentaciones del artista. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De la Cruz señala que representantes de Bad Bunny le hicieron llegar el 5 de mayo del año pasado un contrato, que no firmó. Al día siguiente, alega, se lanzó el tema "Dos mil 16" que incluye el estribillo y la voz de la demandante. Voz que también apareció en la gira de conciertos posterior a la publicación del álbum Un verano sin ti. También cuenta que en una ocasión le ofrecieron $2,000 para comprarle sus derechos, a lo que se negó, y que posteriormente elevaron la cifra a $20,000, a lo que tampoco dio su consentimiento, siempre según la demanda. De la Cruz considera que, entre otras cosas, se vulneraron sus derechos de imagen y de autor, por lo que en consiguiente exige una compensación de hasta $40 millones.

