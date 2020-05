Bad Bunny debutará como actor. ¡Entérate en cuál serie de Netflix lo podrás ver! El cantante está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera y revela que además de debutar como actor, tiene otra meta en su horizonte. ¡Aquí los detalles! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El cantante de música urbana Bad Bunny es una fuerza imparable y, tal y como reza el título de su disco, hace lo que le da la gana. De hecho, recientemente reveló que está a punto de cumplir una de sus metas profesionales: ser actor. En una entrevista publicada por la revista Rolling Stone, el artista puertorriqueño de 26 años confirmó que tendrá un papel secundario en la exitosa serie Narcos: México de Netflix. El conejo malo, que se convirtió en el primer artista urbano latino en engalanar la portada de dicha revista, confirmó que sus seguidores podrán verlo en su faceta de actor en la próxima temporada de esa serie. Tras su participación en el Super Bowl con Jennifer López, Shakira y J Balvin, el artista viajó a México a grabar algunas escenas de la producción, pero el proyecto se detuvo por la pandemia del coronavirus. Si bien no ofreció detalles del personaje que interpretará en la tercera temporada de Narcos: México, el intérprete de “Yo perreo sola” reveló que otro de sus objetivos actorales es darle voz a algún personaje de animación en español. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Nacos: México es derivada de la colombiana Narcos y explora los orígenes de la guerra entre las autoridades mexicanas y los carteles de droga, como el de Guadalajara, en la década de los años 80. Fue creada y producida por Carlo Bernard y Doug Miro. Su más reciente temporada, la segunda de la serie, se estrenó el 13 de febrero. Entre algunos de los actores que participan se destacan Diego Luna, Michel Peña y Tenoch Huerta. Sobre dónde está pasando la cuarentena, el cantante urbano agregó que se encuentra en su natal Puerto Rico en compañía de su novia, Gabriela Berlingeri, quien tomó las fotos para la portada de la revista.

