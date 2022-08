Las fotos de Gekkō, el lujoso restaurante japonés de Bad Bunny en Miami Famosos como Karol G se dieron cita a la apertura de Gekkō. ¡Tienes que ver el espacio y la comida que ofrecen! Se nos hace agua la boca Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir bad bunny restaurant gekko miami.. Credit: Cortesía Gekkō es un nuevo concepto de steakhouse japonés de Groot Hospitality. El nuevo restaurante se abrió en asociación con el artista puertorriqueño de 28 años Bad Bunny, siguiendo el acercamiento innovador de David Grutman de mezclar los mundos del entretenimiento y la hospitalidad. Gekkō, que significa "luz de la luna", creó su menú en torno a cortes de primera calidad y preparaciones de carne Wagyu (con toques de barbacoa coreana), y un énfasis en presentaciones a mesa—incluyendo platillos de cortes de carne sellados a la flama. Además, se ofrecerán otros platillos populares inspirados por la cocina japonesa, así como un programa completo de sushi, que incluye una barra Omakase para seis personas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Platillos elaborados Gekko Food Credit: Libby Vision Gekko Food Credit: Libby Vision El espacio ancla la estética en una aplicación lujosa pero contemporánea de revestimientos gráficos para paredes, tonos de joyas, luz dorada y acentos de madera natural. El espacio En total, Gekkō tiene capacidad para aproximadamente 185 huéspedes. El restaurante está ubicado en la planta baja del SLS Lux Brickell en la colorida South Miami Avenue. bad bunny restaurant gekko miami.... Credit: Cortesía Inauguración con muchas celebridades La apertura del lugar con la presencia de grandes celebridades de la música, actuación y el futbol como, entre otros, Karol G, Jhay Cortez, DJ Khaled, Joe Jonas, David y Victoria Beckham, Derek Jeter, Andy Garcia y Lele Pons. David Grutman, Karol G y Bad Bunny restaurant gekko miami Credit: WORLD RED EYE beckham restaurant gekko miami Credit: WORLD RED EYE

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Las fotos de Gekkō, el lujoso restaurante japonés de Bad Bunny en Miami

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.