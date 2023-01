Bad Bunny responde a las críticas tras tirar al agua el celular de una fan Bad Bunny ha recibido muchas críticas tras arrojar al agua el teléfono celular de una fanática que aparentemente se quería fotografiar con el artista. ¿Se portó mal el conejito? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras cerrar el año siendo de nuevo el artista más escuchado de Spotify, Bad Bunny se ha tenido que enfrentar en las últimas horas a numerosas críticas tras arrojar al agua el teléfono celular de una fanática. Esta semana se viralizó un video en el que alartisra aparece caminando por una calle de noche con varios amigos, cuando una chica muy emocionada se le acerca para hacerse un selfie con él. Después de que el cantante se riera, de pronto agarra el teléfono de la joven y lo lanza al agua, un gesto que dejó a muchos con la boca abierta. Bad Bunny Bad Bunny | Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic El gesto generó una ola de comentarios negativos sobre el intérprete de "Me porto bonito". "Qué soberbia. El gesto fue prepotente y desconsiderado. Le queda más fácil a un artista ponerse en los zapatos de un fan emocionado, que al revés"; "mira gente esto es simple. Respeten y todo sale bien. Sentido común. Artista o no, tengan conciencia de que todos somos los mismos"; "se te olvidó lo que es no tener plata para reemplazar un celular"; "qué soberbia y ganas de atención"; "sé humilde. Reconoce tu error. Discúlpate: pública y personalmente con la señorita", le dijeron en las redes. Ante la acumulación de cuestionamientos sobre su conducta, Bad Bunny no se quedó callado y dejó clara su posición. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La persona que se acerque a mí a saludarme, a decirme algo, o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto", escribió el cantante en Twitter. "Los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo", agregó.

