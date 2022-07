Bad Bunny estalla contra machismo en el reggaetón y defiende a las mujeres Una vez más Bad Bunny ha demostrado que está de parte de las mujeres en el género urbano y en contra del machismo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Bad Bunny Credit: Photo by Jeff Kravitz/FilmMagic Una vez más Bad Bunny ha demostrado que está de parte de las mujeres y en contra del machismo. La súper estrella, que lo mismo lleva faldas, se pinta las uñas o canta una canción al estilo de "Yo perreo sola", ha estallado en sus redes sociales contra los estereotipos que rodean al reguetón. Y es que para las mujeres que se dedican al género urbano es doblemente difícil encontrar su lugar en una industria musical dominada mayormente por hombres. Por eso "el conejo malo" alzó su voz a favor de las féminas. "Hay que expandir el oído y tratar de comprender más la perspectiva de las mujeres en la música urbana", dijo en su cuenta oficial de Twitter. "No esperen que canten la misma mierda que los hombres, porque no lo son, SON MUJERES. Tamos tan acostumbrao al machismo en el género que se nos hace difícil aceptar que una mujer le mete CABR*N", aseguró el intérprete de "Tití me preguntó". Bad Bunny en la playa Bad Bunny | Credit: Bad Bunny/Instagram Pero esta no es la primera vez que Bad Bunny se pronuncia públicamente en contra del machismo. Cuando hace dos años ganó el premio al mejor artista latino en los Billboard Music Awards, dijo en su discurso: "Aprendamos que se puede perrear, ser educado y respetuoso a la misma vez. Si ella no quiere bailar contigo, respeta. Ella perrea sola", afirmó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Basta ya de la violencia machista, de la violencia en contra de la mujer. Vamos a educar ahora, en el presente, para tener un futuro mejor", dijo el cantante boricua, quien hace unos días impactó al cantar un tema de RBD.

