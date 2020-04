Bad Bunny compra retrato que le hizo una fan ¡Y no vas a creer cuánto pagó por él! El cantante boricua sorprendió a una de sus fans haciéndole una oferta que no pudo rehusar. ¡Aquí los detalles! By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Bad Bunny quedó tan enamorado de un retrato que le hizo una de sus seguidoras que no pudo resistir para ofrecerle a la afortunada chica una enorme suma por él. ¿Qué en cuánto se lo ha comprado? En la friolera de $5,000, ni más, ni menos. En su cuenta de Twitter, la joven artista Cynthia Coronado publicó su arte y pidió apoyo de sus seguidores para que se hagan eco de su publicación con la esperanza de que el cantante viera su trabajo. “¡Finalmente terminé mi pintura! ¡Espero que les guste y espero que él lo vea! Ojalá que te guste!”, escribió mencionando al artista y usando la etiqueta #YHLQMDLG en referencia al último álbum del cantante. Sorpresivamente el intérprete de “Yo perreo sola” respondió: “Yo lo quiero, te doy 5,000 por el, ¿sí?”, a lo que ella respondió: “Déjame saber”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aquí el original de donde salió la pintura. El cantante la colgó en redes el pasado 20 de marzo y de pasada regaló a los fans con un desnudo en el que aparecía cubriéndose con una diminuta toalla mientras tomaba el sol en su casa durante la cuarentena. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras el éxito de su trabajo, la joven artista de 22 años se ha dedicado a crear más ejemplares de la pintura ya que los seguidores del artista le han encargado copias. “Muchas gracias a todos por todo el apoyo. ¡No podría haberlo hecho sin la ayuda y los recursos compartidos de ustedes! Para los que preguntan ... ¡Estoy trabajando en impresiones y vendrán muy pronto! Estén atentos ... ¡el sitio web llegará más tarde hoy!”, expresó la chica por medio de Twitter. Hasta el momento, Conrado no ha finalizado los detalles con el cantante, pero que espera hacerlo pronto, informaron varios medios. Advertisement

