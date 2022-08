Bad Bunny y Camila Cabello de fiesta en Miami: mira las mejores fotos de los famosos Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería bad bunny camila cabello fiesta miami club Credit: Photo © 2022 Startraks Photo/The Grosby Group El conejito malo y la cubana de rumba en Miami; Livia Brito y Marcus Ornellas grabando el capítulo final de Mujer de nadie: no dejes de ver las fotos trending del día. Empezar galería Bad Bunny Bad Bunny y Camila Cabello se la pasan genial en un club nocturno de Miami Credit: Photo © 2022 Startraks Photo/The Grosby Group El músico puertorriqueño pasó una divertida noche en el club nocturno LIV en Miami. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Camila Cabello Bad Bunny y Camila Cabello se la pasan genial en un club nocturno de Miami Credit: Photo © 2022 Startraks Photo/The Grosby Group Bad Bunny no estaba solo. La cantante de "Havana" también se dio cita al club en Miami, en el que bailó toda la noche. 2 de 8 Ver Todo Jennifer López Jennifer Lopez sale de compras con Violet Affleck y su hermana Lynda Lopez Credit: Photo © 2022 The Image Direct/The Grosby Group La cantante y actriz fue fotografiada saliendo de la tienda Bergdorf Goodman en Nueva York. La Diva del Bronx de 53 años vestía de manera informal con una camisa blanca con botones combinada con pantalones cortos grises, zapatillas deportivas blancas y un bolso grande de Gucci. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Livia Brito Livia Brito y Marcus Ornellas en el capítulo final de la telenovela "Mujer De Nadie Credit: Mezcalent La actriz cubana y el actor y Marcus Ornellas se dieron tremendo beso en el capítulo final de la telenovela Mujer de nadie, producción de Giselle González que se transmitió por Las Estrellas en México y próximamente por Univision en Estados Unidos. 4 de 8 Ver Todo Verano en NYC Lincoln Center - Credit: @carolejoseph / People en espanol Como parte de las actividades de 'Summer of the city', cientos de personas se dieron cita el fin de semana en la fiesta silenciosa en el Lincoln Center en Nueva York. 5 de 8 Ver Todo Dj. Reborn Dj. Reborn Lincoln Center Credit: @carolejoseph / People en español Dj. Reborn fue la encargada de amenizar el evento de 'Summer of the city' en el recinto de Lincoln Center en Nueva York. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Mauricio Ochmann mauricio ochmann novia espana Credit: Mauricio Ochmann IG El actor y su novia Paulina Burrola lucen más enamorados que nunca. La pareja publicó esta foto desde una hermosa playa en España. "Enamorados de Galicia. Amo compartir y disfrutar la vida contigo". 7 de 8 Ver Todo Gaby Espino Gaby Espino talks Manchas neutrogena Credit: Cortesía La artista venezolana, quien está de vuelta en la televisión con un nuevo reto actoral, guapísima en un evento de Neutrogena en Miami. Durante la velada, Espino habló de su experiencia con las manchas. "Yo solía ser el tipo de persona que simplemente se maquillaba para tratar de cubrir esas imperfecciones, pero a medida que me eduqué más al respecto, aprendí que hay formas mucho más saludables de abordarlo". 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Bad Bunny y Camila Cabello de fiesta en Miami: mira las mejores fotos de los famosos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.