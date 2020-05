Bad Bunny ¿borracho? enciende las redes perreando en un live con su novia El artista urbano cantó a sus fans con un cucharón de cocina haciendo de micrófono varias canciones de su amplio repertorio musical. By Leonela Taveras Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El cantante del género urbano Bad Bunny armó un alboroto en las redes por haberse supuestamente emborrachado durante un en vivo desde su casa con su novia, Gabriela Berlingeri. El intérprete de “Yo perreo sola” ofreció una vista bastante íntima a sus seguidores de Instagram con un video bastante cargado de sensualidad en el que bailaba reggaetón con su pareja. En el live del pasado fin de semana, el Conejo Malo con su característico buen sentido del humor, estuvo la mayor parte del video con un vasito rojo en la mano, que se presume contenía una bebida alcohólica. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El artista cantó y bailó en vivo para sus fans algunos de los temas de su más reciente álbum YHLQMDLG e incluso algunas canciones inéditas usando un cucharón de cocina como micrófono. El live del artista inspiró un nuen número de memes en los que los fanáticos hacían referencia a la resaca del día después de la fiesta en casa. En su cuenta de Twitter, el cantante escribió –so sabemos si en broma- que esa transmisión había sido la ultima del año. Otro de los momentos más comentados fue el ruego del cantante boricua de que se termine el aislamiento social por la pandemia del coronavirus: “2021, ven pronto. 2021 te esperamos”, gritó a la cámara. La transmisión en vivo la noche del sábado sumó más de 300,000 usuarios, que se explayaron en sus comentarios sobre el comportamiento del artista.

Close Share options

Close View image Bad Bunny ¿borracho? enciende las redes perreando en un live con su novia

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.