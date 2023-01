¿Arrepentido? Bad Bunny borra su mensaje sobre el incidente con una fan Tras recibir duras críticas por arrebatar el teléfono de una fan que quiso hacerse selfie con el cantante, Bad Bunny parece que quiere hacer borrón y cuenta nueva. ¿Habrán consecuencias legales? Esto es lo que se sabe. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Bad Bunny eliminó el mensaje en su perfil de Twitter en la que hacía referencia al momento incómodo que protagonizó con una seguidora en la República Dominicana, que ha recibido una buena cantidad de reacciones negativas. "La persona que se acerque a mí a saludarme, a decirme algo, o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme un folleto de coaching en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo. #SINCOJONESMETIENE", tuiteó el intérprete el pasado 2 de enero. En cuanto a las consecuencias legales que podría enfrentar el conejo malo por el incidente, el Dr. Félix Portes, especialista en derecho penal en el país caribeño, dijo en el programa La mesa caliente (Telemundo) que podrían ser por la vía civil o la penal. "En lo civil, es obviamente que cada persona que causa un daño tiene la obligación de repararlo, es decir, si el celular de ella resultó destruido, él tiene que necesariamente responder por ese celular, ese es el aspecto civil", explicó. Mientras que en el penal, aclaró que si un psicólogo evalúa a la afectada y determina que sufrió algún tipo de violencia psicológica o emocional podría entonces el artista enfrentar cargos por violencia de género. El pasado 1 de enero, el trapero puertorriqueño de 28 años se encontraba en Punta Cana celebrando el año nuevo junto a su novia Gabriela Berlingeri y unos amigos cuando, mientras caminaba por la marina, un grupo de seguidores se presentó para saludarlo. El cantante se molestó cuando una joven sin su consentimiento puso su celular frente a su cara, intentando tener una imagen de ambos. En ese momento Bad Bunny se lo arrebató y lo tiró a un lado. "¡Wow! ¿En serio?", exclamó una mujer tras presenciar la acción. "Tienen que respetar el espacio, tienen que respetar", alegó el Conejo Malo. Mientras que otro seguidor dijo: "Te amamos como sea". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hasta el momento la joven no ha ofrecido declaraciones a la prensa y según, tuiteó el productor y CEO de Alofoke Media Group, Santiago Matías, la joven recuperó su teléfono.



