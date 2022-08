Bad Bunny besa a un hombre y a una mujer antes de ganar el premio "Artista del año" en los MTV Bad Bunny se convirtió en el primer latino en ganar el premio al "Artista del Año" en los MTV Video Music Awards (VMAs). Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Bad Bunny se besa en pleno show Bad Bunny se besa en pleno show | Credit: Noam Galai/Getty Images for MTV/Paramount Global Una vez más, Bad Bunny ha vuelto a romper con todas las reglas: no solo sorprendió besando a un hombre y a una mujer de su cuerpo de baile en pleno show sino que se convirtió en el primer latino en ganar el premio al "Artista del Año" en los MTV Video Music Awards (VMAs). Aunque el cantante no pudo estar presente en la premiación de los MTV en Nueva Jersey por encontrarse en su concierto en el Yankee Stadium de Nueva York, se emocionó muchísimo al saber que había sido ganador de un premio que nunca había estado en manos de un artista de habla española. Bad Bunny en el MGM Rewards Celebrity Softball Game 2022. Bad Bunny en el MGM Rewards Celebrity Softball Game 2022. | Credit: Noam Galai/Getty Images for MTV/Paramount Global "De corazón no tengo palabras para describir lo que siento, el orgullo que siento de estar en el Yankee Stadium recibiendo este premio", dijo delante de todos. Pero por su fuera poca esta sorpresa que regaló a su público presente en el Yankee Stadium, Bad Bunny besó delante de todos a dos bailarines encima del escenario mientras cantaba su pegado tema "Tití me preguntó", al estilo Madonna y Britney Spears. Bad Bunny en su presentación en los MTV VMAs 2022 Bad Bunny en su presentación en los MTV VMAs 2022 | Credit: Galai/Getty Images for MTV/Paramount Global El beso en la boca a un hombre y a una mujer ha dado mucho de qué hablar de un artista que a lo largo de su carrera le ha hecho frente a todos los estereotipos posibles. Este momento y su premio han sido aplaudidos por sus millones de seguidores, quienes han sentido el mismo orgullo que el intérprete de "Un verano sin ti" al poner en alto la cultura latina. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Lo llego diciendo y siempre lo creí desde el principio, que yo podía llegar a ser grande, que yo podía llegar a ser una de las estrellas más grandes del mundo sin tener que cambiar mi cultura, mi lengua, mi idioma, mi jerga", dijo el Conejo Malo en el Yankee Stadium. Además del premio a "Artista del Año", Bad Bunny estaba nominado a "Mejor Vídeo Latino", "Canción del Verano" y "Álbum del año".

