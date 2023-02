Bad Bunny en un evento deportivo con una guapa modelo y más fotos de los famosos ¡Míralos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Bad Bunny disfruta en primera fila junto a la modelo Rachel Garcia Carrillo del juego de LA Lakers Credit: Photo © 2023 Splash News/The Grosby Group El conejito malo en primera fila junto a la modelo Rachel García Carrillo ¡Míralos! Empezar galería Bad Bunny Bad Bunny disfruta en primera fila junto a la modelo Rachel Garcia Carrillo del juego de LA Lakers Credit: Photo © 2023 Splash News/The Grosby Group El conejito malo, quien deslumbró con su participación en los premios Grammy, fue fotografiado en primera fila gozando de un partido de baloncesto en Los Ángeles junto a la modelo Rachel García Carrillo. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Leonardo DiCaprio Leo DiCaprio sonrie en compañía de su supuesta novia, Eden Polani, de 19 años Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group El protagonista de Titanic de 48 años tiene a más de uno especulando si está o no saliendo con la modelo israelí de 19 años, Victoria Lamas. Según confirmó una fuente a People, Leonardo DiCaprio no estaría saliendo con Polani, con quien se dejo ver en una fiesta en Los Ángeles.

"Estaban sentados el uno al lado del otro y compartiendo en el mismo grupo. Sólo porque estén sentados juntos no significa que estén saliendo", aseguró la fuente.

Silvia Pinal

Doña Silvia Pinal recibió acompañada de su hija Sylvia Pasquel un homenaje a su trayectoria artística.

Issabella Camil y Sergio Mayer

Issabella Camil y Sergio Mayer junto con Jacqueline Andere atendieron al homenaje que recibió Doña Silvia Pinal.

Jesse & Joy

Jesse y Joy Huerta muy sonrientes durante la conferencia de prensa que ofrecieron en la capital mexicana por su próxima participación en el Auditorio Nacional.

Kim Kardashian

La estrella de telerrealidad y su madre Kris Jenner se dieron cita a una cena especial con motivo del aniversario número 25 de la marca Anastasia Beverly Hills. Otras famosas que se dieron cita a la velada fueron, entre otras, Sofia Vergara, Jessica Alba, Sharon Stone, Cindy Crawford y Heidi Klum.

