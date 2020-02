Bad Bunny muestra en el show de Jimmy Fallon su indignación por el asesinato de Alexa en Puerto Rico El cantante boricua Bad Bunny vistió en el show de Jimmy Fallon una falda negra y una camiseta que denunciaba el asesinato de la mujer transgénero que ha conmocionado Puerto Rico. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El intérprete puertorriqueño de música urbana Bad Bunny se unió a la indignación que ha generado en Puerto Rico el brutal asesinato a tiros de la mujer transgénero Alexa Negrón Luciano el pasado 24 de febrero. Durante su presentación en el programa Tonight Show (NBC) que presenta Jimmy Fallon, el cantante interpretó la canción “Ignorantes” junto a Sech –parte de nuevo álbum– vistiendo una falda y una camiseta blanca con el mensaje en español “Mataron a Alexa, no a un hombre con falda”. Image zoom En su participación en el programa, el intérprete de “Te boté” reveló la portada de nuevo disco, YHLQMDLG, siglas significan “Yo hago lo que me da la gana”, y señaló que tiene un total de 20 canciones. La fecha de lanzamiento será el próximo sábado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vásquez, catalogó de “triste, cruel e insensible” el asesinato de Alexa, que las autoridades han clasificado como un crimen de odio. Alexa, de 27 años y cuyo nombre de nacimiento era Carlos Alberto Negrón, carecía de un hogar. Unas nueve horas antes del asesinato, su foto había sido publicada en las redes sociales tras ser denunciada a la policía debido a que supuestamente estaba espiando en los baños públicos de mujeres un restaurante de comida rápida. El cuerpo de Alexa fue encontrado la madrugada del 24 de febrero en un pastizal del municipio de Toa Baja. Hasta el momento hay un sospechoso detenido. Advertisement

