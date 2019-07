¡Bad Bunny anuncia que se retira de la música! Bad Bunny recientemente anunció que haría un alto temporal en su carrera para apoyar a su pueblo boricua. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email Print iphone Send Text Message La unión hace la fuerza. Si hay algo que han demostrado los artistas puertorriqueños desde que se desató la polémica que involucra al gobernador de Puerto Rico, Ricardo Roselló, es que pueden mover masas cuando luchan por una misma misión. Roselló ha estado en el ojo del huracán desde que se filtraron mensajes entre él y otros miembros de su administración que han sido tachados de machistas, sexistas, misóginos y homofóbicos. Uno de los artistas que ha estado al pie del cañón es Bad Bunny, quien recientemente anunció que haría un alto temporal en su carrera para apoyar a su pueblo boricua. “¡¡¡Llegó la hora de despertar boricua!!! A mis fanáticos de otros países, espero que me entiendan, ¡¡no es momento de sacar ni promocionar música ni estar subiendo fotos en bote!! ¡¡No puedo, mi gente me necesita!! ¡¡Y yo los necesito a ellos!!”, escribió el intérprete de “’Tamos bien” a través de sus redes sociales en el calce de un video en el que dejó su sentir. “Voy a ponerle una pausa a mi carrera. En este momento no tengo corazón para hacer música”, dice en el clip que filmó desde España luego de ver en un noticiero local que la Isla del Encanto está en boca del mundo entero. La misión de Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila de Bad Bunny, como la de todos los artistas puertorriqueños es de regar el mensaje de “Ricky Renuncia” hasta presionar al mandatario a que deje su cargo. Así lo demostró en su última presentación en Barcelona, en la que puso a su público a gritar esta misma frase una y otra vez: “Ricky… ¡renuncia!”. Cada vez es más fuerte la unión de los puertorriqueños contra el gobierno de Roselló. Mientras líderes boricuas luchan incansables para hacer historia, el apoyo hacia Roselló sigue en decadencia. Advertisement EDIT POST

