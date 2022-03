Bad Bunny alquila su famoso camión en Airbnb, ¡y a un precio sorprendente! Se ha vuelto todo un símbolo el famoso camión que aparece en el album El tour del mundo, y que también ha acompañado a Bad Bunny en cada uno de los megaconciertos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ya se ha vuelto todo un símbolo el famoso camión que aparece en el álbum El tour del mundo, y que también ha acompañado a Bad Bunny en cada uno de los megaconciertos que ha estado haciendo en diferentes ciudades de Estados Unidos. Ahora el camión que se arma, se desarma, se convierte en un escenario, lleno de luces y pantallas, estará a disposición de los fans de Benito a través de la plataforma de alojamientos Airbnb. "Estar de gira me ha reconectado con mis fans y la energía que me dan durante cada show en cada ciudad que visitamos es increíble", dijo el artista a EFE. "Espero que al hospedarlos en mi tráiler pueda darles la oportunidad de sentir que están de gira conmigo. Este tráiler ha jugado un papel tan importante en el concepto de mi gira y mi último álbum, que quiero compartir esta experiencia única con ellos". Bad Bunny Bad Bunny | Credit: Daniel Knighton/Getty Images Los días 6, 7 y 8 de abril estará disponible para pasar la noche por el precio de $91 para dos personas, indicó Airbnb en un comunicado. "Los invitados tendrán la oportunidad de sus vidas de experimentar un espacio que explora el pasado, presente y futuro de Bad Bunny, tanto dentro como fuera del escenario, incluyendo boletos VIP para su gira con entradas agotadas en Miami, una sesión de fotos con el gran camión para vivir las fantasías internas de superestrella de los invitados, un saludo virtual del mismísimo Bad Bunny a su llegada, ¡y más!", detalla la plataforma. Bad Bunny Credit: IG Bad Bunny El preciode $91 es en alusión al récord de 9,100 millones de reproducciones que logró el cantante en Spotify en el 2021. El ya legendario camión negro con llamas, con un remolque de 16 metros, fue diseñado por West Coast Customs, y dentro está decorado con motivos de los éxitos musicales del multipremiado cantante. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Quienes lo deseen, podrán reservar su noche con su anfitrión Bad Bunny cuando finalice su gira en Miami.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Bad Bunny alquila su famoso camión en Airbnb, ¡y a un precio sorprendente!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.