Conoce a la sensación de Tik Tok: la joven latina Baby Ariel La actriz e influencer Ariel Rebecca Martin, mejor conocida como Baby Ariel, habla en exclusiva con People en Español sobre sus raíces hispanas y su nueva película Zombies 2, que se estrena hoy en Estados Unidos. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Ariel Rebecca Martin, mejor conocida como Baby Ariel, es una joven de 19 años con ascendencia hispana que se ha convertido en toda una sensación en la red social Tik Tok, donde registra 30.2 millones de seguidores. En una entrevista con People en Español, la actriz revela que su mamá, Sharon Kremen Martin, es cubana-israelí y su padre, José Martin, tiene raíces panameñas. Además, uno de sus abuelos era cubano y el otro español. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La joven también habla de sus inicios como actriz — y confiesa que crecer en un ambiente artístico alimentó su amor por la música, la actuación y el arte en general. “Mi mamá hacía teatro y mi papá es músico, así que mi niñez estuvo llena de películas, actuación, canto, piano. Veíamos muy buenas películas desde pequeños. Mi mamá tiene muchos guiones en nuestra oficina y mi hermano [y yo] practicábamos y nos aprendíamos los personajes. Siempre fue mi sueño. Yo lo sabía”, asegura esta. Sobre su película Zombies 2, en la que interpreta el personaje de Wynter, la actriz asegura que se identificó con el mensaje positivo que el largometraje transmite a la juventud: “Aceptarse a uno mismo y a otros a pesar de ser diferentes”, apunta esta de la cinta que se estrena hoy en Estados Unidos. Baby Ariel comenzó a hacerse un nombre en las redes a sus 14 años cuando descubrió la aplicación Musical.ly —hoy mejor conocida como Tik Tok— donde publicó su primer video y vio crecer su popularidad. La actriz también ha sido reconocida como uno de los personajes más poderosos en el Internet tras aparecer en el 2017 en la lista de Forbes de las personas más influyentes en el mundo del entretenimiento. Además, ha sido nominada a varios premios y ganó el Teen Choice Award en la categoría de Choice Muser, en 2016 y 2017. Advertisement

Close Share options

Close View image Conoce a la sensación de Tik Tok: la joven latina Baby Ariel

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.