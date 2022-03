Aymée Nuviola y Emily Estefan habla de la discriminación racial y en contra de la comunidad LGBTQ Nuestra editora de entretenimiento Carole Joseph habló con Aymée Nuviola y Emily Estefan sobre cómo podemos ayudar a eliminar el racismo y los prejuicios contra la comunidad LGBTQ. Mira lo que revelaron las cantantes en Poderosas Live! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aymee Nuviola Emily Estefan Credit: @ciroinfocus / Ciro Gutierrez Las cantantes Aymée Nuviola y Emily Estefan contaron sus vivencias con el racismo y la discriminación. Nuestra editora de entretenimiento Carole Joseph moderó el panel "Desmantelando el mito: cómo concientizar el prejuicio inconsciente y crear un propio sistema de apoyo" como parte de nuestro evento Poderosas Live! en Miami. Emily Estefan —quien es hija de la cantante Gloria Estefan y el productor musical Emilio Estefan— recordó que la nana que ayudó a criarla es dominicana y afrolatina, y la gente la juzgaba por tener un color de piel más oscuro. La gente la miraba y decía "esa no puede ser su mamá", recuerda Emily, de 27 años. "Son cosas que duelen y no deben ser". Aymée Nuviola habló sobre la necesidad de que los afrolatinos sean más representados en la televisión hispana. "Cuando vienes para Estados Unidos te meten el miedo de que es el país más racista del mundo, que aquí a los negros les pasan muchas cosas y pasan, pero cuando yo enciendo la televisión americana veo negros, veo chinos, veo árabes, indios, y yo no veo eso en la televisión hispana, entonces el problema lo tenemos nosotros", lamentó la también actriz afrocubana, quien hizo el papel de Celia Cruz en la serie Celia de Telemundo. Nuviola, de 49 años, recordó cuando un director de televisión en Cuba la insultó a ella y a su hermana, la cantante Lourdes Nuviola, diciéndoles que si no usaban peluca no podían presentarse en su programa, y diciéndoles que si "pudiera pintarlas de blanco" lo haría. "Mi mamá denunció aquello, no tenía paz con eso. Y nosotras tuvimos que seguir trabajando con este director de televisión porque era uno de los más importantes de Cuba", recuerda. "Yo nunca sentí en mi corazón ningún rencor hacia él. Siento que es ignorancia y que uno no debe tomárselo personal porque eso te limita, te frena, no deja ocupar los espacios que debes ocupar y uno debe cuidar su corazón", asegura Nuviola. "La Biblia dice que sobre todas las cosas cuides tu corazón, porque de él emana la vida". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Carole Joseph, Aymee Nuviola and Emily Estefan at Poderosas LIVE 2022 Credit: @ciroinfocus / Ciro Gutierrez En Red Table Talk: The Estefans (Facebook Watch) Emily Estefan habla —junto a su madre Gloria Estefan y su tía Lili Estefan— sobre temas como la discriminación que existe en contra de la comunidad LGBTQ, algo que ella misma experimentó al compartir su historia de amor con su novia Gemeny Hernández, siendo blanco de críticas y comentarios crueles en las redes sociales. "Tu alma no tiene género, no es mujer o hombre. Tu energía puede ser masculina o femenina", dijo. "Donde hay miedo no existe el amor", añadió Emily, ya que muchos prejuicios parten de ahí. "Es muy importante para mi cuando tenga hijos pensar en las conversaciones que voy a tener con ellos para prepararlos para el mundo". Otro consejo de la cantante cubanoamericana es "celebrar nuestras diferencias" en vez de criticar tanto al prójimo. "Todo el mundo tiene algo especial".

