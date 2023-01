Aylin Mujica revela romance con Mel Gibson Tras mantenerlo en silencio, Aylin Mujica dio a conocer que mantuvo un idilio con Mel Gibson y cuenta todos los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien las relaciones sentimentales de Aylin Mujica han sido del dominio público, había mantenido en secreto el romance que mantuvo con un actor de Hollywood, se trata de Mel Gibson, con quien la famosa estuvo tras concluir uno de sus matrimonios. Así, la también conductora dio a conocer detalles sobre este idilio. "Tres meses salimos [fuimos pareja]", reveló Mujica durante el reality La casa de los famosos. "Yo me estaba separando, mi matrimonio no iba bien. Estaba con 'Polo Polo' en Muévete Catalina, que fue una comedia buenísima en gira por Veracruz. Lo conocí porque fui a la locación de [la cinta] Apocalypto. Mi comadre, que era la que, en ese momento, llevaba todos los animales para la película, dale, ven para que conozcas a Mel [Gibson] y le tomes una foto. Pero soy muy de vibrar. Dije 'no le voy a tomar una foto porque creo que a él no le va a gustar'. En vez de tomarnos una foto nos pusimos a conversar de Cuba, de puros, porque fuma puro. Me dijo que no le gustaba usar stunts". La intérprete de Oriana Jasso Murillo en la serie Amores que engañan, continuó su relato. "Cuando me iba a ir, no habla ni papa de español, le digo Mel: 'Te invito al teatro, para que veas una obra de teatro. Sé que a lo mejor no vas a entender nada, pero vente'. Le comento a Polo Polo y a Alexis Ayala, y Lourdes Munguía, todos ellos son testigos de mi romance", agregó. "Se echó toda la función". Aylin Mujica y Mel Gibson Credit: JC Olivera/Getty Images; Jon Kopaloff/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras la función a la que asistió el productor invitó a cenar a la actriz. Luego de eso y tras hablar de la situación sentimental por la que ambos atravesaban en aquel momento, decidieron iniciar un noviazgo que concluyó tiempo después. Aylín Mujica ahora se concentra en sus hijos y proyectos profesionales como el reality show La casa de los famosos.

