¡Aylín Mujica testigo de mortal accidente! Nadie pensó que lo que parecía un paseo habitual terminaría en una tragedia; Aylín Mujica y otras amigas estuvieron muy cerca del peligro. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado 1 de abril de 2023, se dio a conocer un accidente en un globo aerostático que volaba por la zona de las Pirámides de Teotihuacán, en la alcaldía Cuajimalpa de la Ciudad de México. Dicho transporte se incendió pocos metros antes de su aterrizaje; como resultado, dos personas murieron, José Nolasco de 50 años y Viridiana Becerril de 39 años, padres de Regina Itzani, una jovencita de 13 años. En ese mismo momento, Aylín Mujica estaba con unas amigas disfrutando de un paseo en una nave similar y fue testigo de lo ocurrido, tal como lo dio a conocer de manera pública. Además, deslindó a la empresa donde viajó de cualquier responsabilidad. "Gracias a Viva vuela Teotihuacán por invitarnos a volar", mencionó en su cuenta de Instagram. "Quiero aclarar que el desafortunado accidente que sucedió en la mañana de hoy [sábado 1 de abril] donde hubo dos personas que lamentablemente perdieron la vida no tiene nada que ver con esta compañía que es seria responsable y con todos los permisos en regla nuestro piloto Guto tiene más de 16 años de experiencia! Y cumple todas las medidas de seguridad reguladas para los vuelos". Acompañó el mensaje con una serie de imágenes y videos de su experiencia. Aylín Mujica Aylín Mujica, exconcursante de La casa de los famosos 3 | Credit: Instagram Aylín Mujica SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Paola Villalobos, quien viajaba con la actriz y fue su compañera en el reality La casa de los famosos, también habló sobre lo ocurrido, debido a ella tenía miedo de realizar dicho paseo; el cual, para ellas resultó sin mayor novedad. "Lamento mucho la tragedia que sucedió, pero no tiene nada que ver con dicha empresa mencionada, mi más sentido pésame para los fallecidos y gracias Dios por habernos acompañado en nuestro viaje", escribió en la misma red social. Si bien Aylín Mujica, Paola Villalobos y Samira, quienes estaban juntas en el globo, no tuvieron ningún percance; los pasajeros que fallecieron no corrieron con la misma suerte y se desconoce que sucederá con la jovencita tras el fallecimiento de sus padres.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Aylín Mujica testigo de mortal accidente!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.