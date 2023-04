Aylín Mujica narra accidente que fue testigo donde murieron dos personas: "Nunca había visto morir a nadie" Un paseo de diversión para Aylín Mujica y un par de amigas terminó como una mala experiencia donde vio morir a dos personas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 1 de abril de 2023, ocurrió un accidente en un globo aerostático donde viajaban los señores Viridiana Becerril de 39 años y José Nolasco de 50 años, padres de Regina Itzani de 13 años, quien sobrevivió. Aylín Mujica estaba realizando un paseo similar en la zona de la alcaldía Cuajimalpa, en la Ciudad de México, con dos compañeras de La casa de los famosos, y presenció el hecho. "Una experiencia terrible, nunca había vivido ver a alguien morir frente a mis ojos", mencionó Mujica al programa mexicano de televisión Venga la alegría (TV Azteca). "Era una mañana maravillosa, era todo precioso y todo perfecto. En el momento en el que nosotros estamos bajando y aterrizando empezamos a escuchar gritos, vemos que hay un globo que se está yendo, pero encendido en llamas. Pero no el globo, la canasta donde van los pasajeros ers lo que se estaba incendiando y ahí iba una familia muy bonita, una niña de 13 años, la mamá y el papá". De acuerdo con la actriz, el piloto se dio "a la fuga" y continuó su relato. "En el momento que aterrizan, la niña parece que se baja y toca una manguerita y ahí se produce la explosión del gas. Los tanques de este globo eran unos tanques piratas; hechos en casa, sin ninguna seguridad, no había tampoco un extintor, no había seguridad alguna. Era un globo en malas condiciones y en ese momento el piloto también salta y se da a la fuga", continuó. "La niña se salva, se queda la mamá y el papá y es cuando nosotros comenzamos a ver el globo incendiado. La señora se avienta, pero por la altura muere al instante y el señor sí se calcinó totalmente, nosotros vimos todo, él gritaba para que lo ayudaran, estaba tratando de darle la cuerda a alguien y gritando desesperadamente", agregó. "De pronto ya no había nada alrededor del globo, no tuvo a nadie que lo ayudara, yo nunca había visto morir a nadie delante de mis ojos y la impotencia de no poder salvarlo, de no poder hace nada". Aylin Mujica Aylin Mujica | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aylín Mujica pidió a los turistas tener cuidado para evitar este tipo de accidentes. "Me doy cuenta de que somos tan frágiles y que la vida es tan fugaz que es una tristeza que alguien tenga que morir por una irresponsabilidad de este tipo, me da mucho coraje", dijo. "Hay que checar cuando estén en un lugar turístico que se vayan con las personas correctas que sean compañías legales, que tengas sus licencias, que estén capacitados".

