Aylín Mujica hospitalizada de urgencias tras su paso por La mesa caliente La actriz cubana hizo un en vivo desde el hospital, donde la hicieron varias pruebas para detectar de dónde venía el fuerte dolor. Esta fue la razón de su ingreso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde su salida de La casa de los famosos 3, Aylín Mujica no ha cesado de trabajar. No solo en las galas del reality, el cual ya llegó a su fin, sino también en diversas colaboraciones televisivas. Precisamente, mientras se encontraba en La mesa caliente con sus compañeras comentando la actualidad, fue que empezó a sentir un fuerte dolor que no disminuía, sino todo lo contrario. El malestar fue tal que la actriz cubana tuvo que ser trasladada desde los estudios de Telemundo al Baptist Hospital en Miami. Desde la cama del centro médico y en medio de un sinfín de pruebas, la artista hizo un directo cortito para narrar qué le estaba pasando. Aylín Mujica Aylín Mujica de urgencias en el hospital | Credit: IG/Agente de Aylín, Randy Acompañada en todo momento de su madre, la actriz de Juego de mentiras contó lo que estaba sintiendo y las pruebas que le estaban practicando. "Ayer la pasé muy mal tuvieron que llamar al rescue porque estaba temblando... Cuando estaba haciendo La mesa caliente me dio una cosa rara porque no me sentía bien", explicó visiblemente adolorida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La también modelo tuvo que hacerse un escáner y otras pruebas para identificar lo que estaba sucediendo en su organismo. "Yo pensaba que era estrés pero la cosa se está complicando porque tengo mucho dolor en la parte derecha del abdomen", añadió. Después de la revisión de los doctores todo resultó ser una infección en los riñones. Afortunadamente, con los cuidados médicos, el reposo y el cariño de su gente, Aylín se irá recuperando poco a poco. Su mánager, Randy, informó de la mejoría de la artista y compartió imágenes de ella saliendo del centro médico y ya encontrándose bastante mejor. ¡Pronta recuperación!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Aylín Mujica hospitalizada de urgencias tras su paso por La mesa caliente

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.