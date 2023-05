"El cuerpo cobrándome factura": Aylín Mujica comparte cómo se siente tras ser hospitalizada La guapísima actriz respondió a sus seguidores que estaban preocupados por su estado de salud tras ser ingresada de urgencia en un hospital este fin de semana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aylín Mujica Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for Universal Pictures Tras ser hospitalizada de emergencia al sentirse mal en televisión en vivo el pasado viernes, Aylín Mujica reapareció este lunes recargada y ya está lista para integrarse al set del programa La mesa caliente (Telemundo). A través de sus redes sociales, la guapísima actriz agradeció a sus amigos, colegas y seguidores los mensajes en los que expresaban su preocupación por su estado de salud y le deseaban su pronta recuperación. "Muchas gracias por esos mensajes tan bellos de todo el mundo, ya me siento mucho mejor. Es que me entrego tanto a los proyectos; soy tan entregada a todo lo que hago, que bueno, termino después el cuerpo cobrándome factura", dijo la también bailarina en un video en sus historias de Instagram. A pocos minutos de publicar el clip de unos segundos, Mujica hizo una transmisión en vivo desde el camerino del espacio televisivo donde compartió bromas con Verónica Bastos y Osmel Sousa, quien junto al controversial actor Alfredo Adame es uno de los invitados especiales de este lunes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz de exitosas producciones como Juego de mentiras y La dueña fue trasladada de los estudios de Telemundo al Baptist Hospital en Miami, donde le hicieron estudios y se le diagnosticó una infección en los riñones. "Ayer la pasé muy mal tuvieron que llamar al rescue porque estaba temblando... Cuando estaba haciendo La mesa caliente me dio una cosa rara porque no me sentía bien", explicó desde la cama del centro médico el sábado.

