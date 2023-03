Aylín Mujica habla sobre el padre de su hija en La casa de los famosos La actriz cubana contó a sus compañeros cómo es la relación que mantiene su hija Violeta con su padre Gabriel Valenzuela. "Ella quiere a su papá. Yo nunca le he hablado mal de él". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aylín Mujica Aylín Mujica; Gabriel Valenzuela | Credit: Mezcalent (x2) Tras casi dos meses aislada del mundo exterior, Aylín Mujica pudo reencontrarse este jueves en La casa de los famosos (Telemundo) con su hija Violeta, de 12 años, quien acudió de visita a la casa más famosa de la televisión hispana para darle una sorpresa a su mamá. Madre e hija se fundieron en un emotivo abrazo nada más verse. "No puedo creer esto. ¿Qué haces aquí amor?", dijo visiblemente emocionada la actriz cubana al ver después de tanto tiempo a su princesa. "Déjame verte, estás enorme", expresó entre lágrimas de felicidad. Violeta es fruto de la historia de amor que mantuvo Aylín años atrás con el actor colombiano Gabriel Valenzuela, a quien conoció mientras grababa en 2009 en Colombia para Telemundo la telenovela Niños ricos, pobres padres. La actriz ha hablado en varias ocasiones de su ex con sus compañeros en el reality show de Telemundo que conducen Héctor Sandarti y Jimena Gállego. La última hace pocos días. "No sé si se esté ocupando ahorita, yo la dejé con mi mamá", contó Aylín. Aylín Mujica Gabriel Valenzuela Left: Aylín Mujica | Credit: Mezcalent Right: Gabriel Valenzuela | Credit: Mezcalent A pesar de que su relación no terminó en los mejores términos, la villana de exitosos melodramas como Marina o Corazón valiente aseveró que "nunca" le prohibió a su hija ver a su papá". "Jamás en la vida. Al contrario. Yo lo llamaba y le decía 'llámala de vez en cuando para que no sienta tu ausencia'". Aylín compartió que su hija "quiere a su papá". "Sí, claro, porque yo nunca le he hablado mal de él, al contrario, ese es tu papá y ella lo quiere". Aylín Mujica Aylín Mujica y Gabriel Valenzuela en un evento en 2010 | Credit: Mezcalent La actriz reconoció que no mantiene actualmente ningún tipo de comunicación con él. "No sé nada de él porque él cuando va a buscar a Violeta ya ni se atreve a hablarme. Ni me escribe a mí, se pone de acuerdo con la niña y la niña es la que me dice 'mi papá va a venir por mí'". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Respecto a la convivencia que han tenido padre e hija, Aylín comentó que "a veces Viole no quería quedarse a dormir en su casa porque él ya tiene otra pareja y a veces Viole sí quería y a veces no quería". "Yo prefiero que duerma en mi casa la verdad".

