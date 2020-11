Close

¡Así celebró el día de su cumpleaños la bella conductora Aylín Mujica! La nueva conductora de Suelta la sopa se emocionó hasta las lágrimas por todas las muestras de cariño recibidas en su 46 cumpleaños. Así transcurrió el feliz día. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Aylín Mujica cumplió años y lo hizo realmente feliz al encontrarse trabajando, como ella misma afirmó. Desde que abrió los ojos por la mañana, tomó sus redes para comenzar a contestar los mensajes que ya le llegaban en avalancha. “¡Buenos días! Quería agradecerles a todos esos mensajes tan bonitos que me han enviado por mi cumpleaños y solamente me queda decir gracias, gracias por la oportunidad, que a pesar de todo lo que estamos viviendo,ha sido un año súper difícil para todos, hay que agradecer y quiero agradecer el estar viva, porque la vida es muy bonita, la vida es realmente bonita, y muy pocas veces lo apreciamos y estamos conscientes de ello”, afirmó. “Así que, pues a vivir, a disfrutar lo que tenemos, sea poco o mucho, a disfrutar y a agradecer, así que una vez más gracias, gracias por todos esos mensajes tan bonitos, por celebrar la vida conmigo, los quiero” dijo tirando un beso a sus seguidores. Image zoom Credit: IG Aylín Mujica Pronto agradeció los globos que le habían enviado de su equipo de Suelta la sopa. Al llegar al camerino continuaban las sorpresas, con más globos y un regalito a nombre de Telemundo. Ella no tardó en agradecerles: “Qué bonita sopresa, miren lo que tengo aquí… Gracias por tanto cariño y gracias por abrirme una vez más las puertas…” Image zoom En el foro, todos los muchachos del equipo de detrás de las cámaras, le esperaban con aplausos, vítores y el clásico happy birthday, así como sus compañeros del programa, quienes tenían más regalos para ella y un elegante pastel decorado con rosas rojas. Image zoom “Estoy feliz, es una bendición pasar el cumpleaños trabajando. Gracias a todos por tantas cosas hermosas”. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al llegar a casa, se emocionó al ver los nuevos regalos que le esperaban, una bella orquídea blanca, un impactante pastel cargado de mariposas, etc. “Gracias”, dijo con lágrimas en los ojos. “No tengo palabras, de verdad, muchísimas gracias a todas estas personas que me han mostrado su cariño” Image zoom La conductora compartió un video que le dedicaron con imágenes de su trayectoria desde niña: Así como el video que sus amigos conjuntamente quisieron dedicarle con sus respectivas felicitaciones: “Happy birthday to me! Gracias a todos, los quiero mucho, me han hecho el día con todos esos mensajes…”, reiteró. ¡Muchas felicidades!

Close Share options

Close Close Login

Close View image ¡Así celebró el día de su cumpleaños la bella conductora Aylín Mujica!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.