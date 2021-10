¡A los videojuegos! Awkwafina habla de su asociación con Nintendo Switch La actriz de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings celebra su asociación con la marca y ¿es una gamer competitiva? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Awkwafina Credit: Dia Dipasupil/Getty Images La actriz Awkwafina está sumamente contenta con su asociación con Nintendo Switch. No es para menos, la artista conocida por sus papeles en Ocean's 8 y Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, es gran fan de la marca. "Para mi Nintendo es muy especial porque prácticamente crecí con ellos", dijo la actriz, escritora y productora a People en Español. "Ahora que soy adulta existe un lado de nostalgia. Es algo que crece contigo y que evoluciona. ¡Me sigo divirtiendo tanto como antes!". Al preguntarle sobre una de sus memorias mas tempranas de la niñez y los videojuegos Awkwafina respondió que amaba jugar con sus primos. "Recuerdo que era muy divertido verlos jugar y quería ser parte de ese ambiente". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Awkwafina Credit: Cortesia Hoy no solo juega con su Nintendo Switch y amigos cada vez que tiene tiempo sino que celebra su asociación con la marca. "Pensé que era muy cool la idea de asociarme con ellos. Siempre es genial cuando formas una alianza con alguien del cual has sido fan por mucho tiempo y yo literalmente he crecido con Nintendo. Es un honor poder estar aquí el día de hoy y hablar acerca de todas las cosas que están sucediendo", explicó. No podíamos terminar la entrevista sin antes preguntarle si era competitiva a la hora de jugar videojuegos. "Sí, ¡soy muy competitiva! Hasta digo cosas de las que luego me arrepiento", apuntó entre risas.

