Avril Lavigne y Tyga confirman romance, Collin Farrel irreconocible y más fotos de los famosos ¡Míralos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería collin farrel avril lavigne tyga Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group; Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group ¡Te mostramos las mejores fotos de tus celebridades favoritas! Empezar galería Avril y Tyga: en primera fila Avril Lavigne y Tyga confirman su romance en el desfile de Ottolinger en Paris Fashion Week Credit: Photo © 2023 Best Image/The Grosby Group Avril Lavigne y Tyga en primera fila en el desfile de Ottolinger en la Semana de la Moda de Paris. La cantante y el ex de Kylie Jenner "se están conociendo", afirmó una fuente a People sobre los rumores de romance entre la pareja. "Todo es muy nuevo y es bastante casual". 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Colin Farrell irreconocible Colin Farrell luce irreconocible como Oswald Cobblepot en el rodaje de la serie “El Pingüino” Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group Colin Farrell fue fotografiado grabando escenas para El pingüino, en Nueva York. El actor irlandés de 46 años luce irreconocible como Oswald Cobblepot, su personaje en la serie. 2 de 6 Ver Todo Madonna con mucho frío Madonna mantiene un perfil bajo al llegar al JFK de NY Credit: Photo © 2023 The Image Direct/The Grosby Group La cantante Madonna cubierta de pies a cabeza a su llegada al aeropuerto JFK de Nueva York. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Emmanuel: pura diversión ¡Qué grande está el hijo de Ninel Conde y Giovanni Medina! Emmanuel se divirtió a lo grande junto a su papi en el zoológico de San Diego, donde convivió con pingüinos, delfines y focas. 4 de 6 Ver Todo Camila Cabello: cuerpo sano, mente sana Camila Cabello y su padre Alejandro Cabello comparten un día de entrenamiento en Miami Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group La intérprete de "Havana", Camila Cabello, salió a practicar algo de ejercicio en Miami junto a su padre Alejandro Cabello. 5 de 6 Ver Todo Jenna Ortega al estilo Matrix Jenna Ortega con abrigo largo de cuero y gafas negras pasea por Nueva York Credit: Photo © 2023 The Image Direct/The Grosby Group La actriz de Wednesday (Netflix), Jenna Ortega, acaparó miradas en Nueva York con este look de cuero. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

