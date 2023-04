Avril Lavigne y el ex de Kylie Jenner presumen su amor en la playa ¡Míralos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Avril Lavigne y Tyga disfrutan de un paseo en motocicleta en las playas de Malibu Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group Avril Lavigne y Tyga ya no esconden su noviazgo: no dejes de ver las fotos trending del día. Empezar galería Avril Lavigne y Tyga en la playa Avril Lavigne y Tyga disfrutan de un paseo en motocicleta en las playas de Malibu Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group Avril Lavigne y Tyga disfrutando de un paseo en las playas de Malibú. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Maripily Rivera fan del boxing Maripily Rivera incluye Boxeo En Su Rutina de Ejercicios Credit: Photo © 2023 Alfredo Rolón/The Grosby Group Maripily Rivera siempre se mantiene al día en lo que se refiere a ejercicios, por lo que ha integrado el boxing a su rutina de ejercicios diarios en el gym. 2 de 9 Ver Todo Angelique Boyer y Daniel Elbittar grabando novela Angelique Boyer y Daniel Elbittar en una escena de la telenovela "El Amor Invencible Credit: Mezcalent Los actores Angelique Boyer y Daniel Elbittar grabando una escena de la telenovela El amor invencible, producción de Juan Osorio que se transmite por Las Estrellas en México y por Univision para Estados Unidos. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Rihanna muy sexy durante su embarazo Rihanna visita su restaurante favorito Giorgio Baldi con su pequeño bebé y ASAP Rocky Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group La cantante Rihanna luciendo su embarazo con un ceñido vestido negro durante su visita un restaurante en Los Ángeles con su pareja ASAP Rocky. 4 de 9 Ver Todo Ricardo Montaner, éxito rotundo ricardo montaner gira Credit: John Parra El cantautor Ricardo Montaner inició el pasado viernes 31 de marzo su gira por Estados Unidos con un éxito rotundo al tener cuatro funciones de su 'Te echo de menos tour' completamente vendidas. El montaje de su nuevo show completamente distinto, con una escenografía impecable y un juego de luces admirable, supera a todos los espectáculos que el cantautor ha realizado hasta el momento. "Estoy feliz, y este momento que vivo ahora me llena de mucho sentimiento", expresó Montaner al interpretar junto a sus hijos Mau. Ricky, Evaluna y Camilo, el super éxito musical "Amén", durante la función de Miami. 5 de 9 Ver Todo Erika Buenfil y Osvaldo de León en el set Erika Buenfil y Osvaldo de León en una escena de la telenovela "Perdona Nuestros Pecados Credit: Mezcalent Erika Buenfil y Osvaldo de León en una escena de la telenovela Perdona nuestros pecados, producción de Lucero Suárez que se transmite por Las Estrellas en México y por Univision para Estados Unidos. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Tommy Torres homenajeado TOMMY TORRES recibe reconocimiento por parte de Berklee Collage of Music como ex-alumno destacado Credit: Mike Spencer El cantautor Tommy Torres recibió un reconocimiento por parte de Berklee College of Music como exalumno destacado. ¡Felicidades! 7 de 9 Ver Todo Piso 21 en Walt Disney World Piso 21 en Walt Disney World Credit: Matt Stroshane Piso 21 trajo el sabor latino al Garden Rocks Concert Series como parte del EPCOT International Flower & Garden Festival. La agrupación colombiana deleitó a los visitantes de Walt Disney World Resort al ritmo de sus éxitos con seis espectáculos llenos de energía y emoción. 8 de 9 Ver Todo Omar Apollo en el estudio Omar Apollo Credit: Cortesía El nominado al Grammy, el cantautor Omar Apollo, inspirado en un estudio de grabación y disfrutando de un cóctel de Buchanan's Pineapple. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

