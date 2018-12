¡Cardi B revela que su avión privado tuvo que aterrizar de emergencia!

La popular rapera Cardi B reveló a través de sus redes sociales que su jet privado tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia cuando viajaba desde la ciudad de Los Ángeles con destino de Nueva York.

Según lo reveló un informe de TMZ en su sitio en línea, la aeronave aterrizó en Chicago debido a que el piloto tuvo que recibir atención médica inmediata luego de que sufriera serios problemas estomacales en el aire.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante no solo reveló el incidente, también dejó ver su molestia ante la situación. “Estoy atrapada en Chicago. Tuvimos que aterrizar de emergencia. Les voy a decir algo, no voy a viajar más en jets privados. Esta clase de mierd.. no sucede en Delta”, aseguró la estrella visiblemente molesta.

Afortunadamente para los pasajeros que viajaban en el avión con Cardi, todo quedó en un susto y el piloto pudo recibir la atención médica necesaria una vez arribaron a la ciudad de los vientos.

“Vine a Los Ángeles por siete horas, literalmente, ahora voy de vuelta a Nueva York. Estoy feliz de que por lo menos pude ver a mi bebé. Mami tiene que ir a trabajar”, había revelado Cardi B en Instagram justo cuando su vuelo se disponía a salir.

La intérprete de éxitos como “Bodak Yellow”, “I Like It” y “Be Carful” se ha transformado en toda una sensación de la música, logrando posicionarse como una de las cantantes más influyentes en todo el mundo. Recientemente Netflix confirmó a la rapera como jueza de su nuevo concurso de talento Rhythm + Flow.