Javier Chicharito Hernández cuenta la historia de su apodo en programa estadounidense Javier Hernández, mejor conocido como Chicharito, relata el origen de su apodo y explica cómo le fue heredado cuando se convirtió en jugador profesional de fútbol soccer. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Tras su fichaje como jugador del Galaxy en Estados Unidos, Javier Hernández se mudó a aquel país, donde también cuando con un importante número de fanáticos; por ello, James Corden aprovechó para invitarlo a su programa y le hizo revelar el origen de el Chicharito, su famoso apodo. “Es por mi papá”, explicó Hernández en The Late Late Show con James Corden. “Mi apodo es el chicharito, mi padre es el Chícharo”. RELACIONADO: ¡Javier Hernández Chicharito se casó en secreto con su novia Sarah Kohan! Image zoom De hecho, su padre también es exfutbolista y lleva el mismo nombre Javier Hernández Gutiérrez y como se mencionaba, tiene el sobrenombre de el Chícharo, debido a que un tío le llamó así por su color de ojos y su baja estatura. Como resultado, cuando el delantero entró al fútbol le heredaron el título en diminutivo. “Mi tío le puso [ese apodo a su padre] porque tiene los ojos verdes”, relató. “Cuando mi padre entró a jugar a la primera división [de fútbol soccer], sí es raro. Él comentó su historia; sí es raro. Y comenzaron a llamar Chícharo, Chícharo, Chícharo. Y luego, me subieron como el Chicharito”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Javier Hernández, quien asegura estar muy contento en la Major League, confesó que no esperaba encontrarse con tanto fanáticos en Los Angeles, donde ahora radica. Tampoco creyó que tantas personas estuvieran esperándolo en el aeropuerto cuando arribó a dicha esa ciudad. “Fue una locura. Llegamos y la seguridad del aeropuerto nos dijo que no podíamos entrar por la puerta de enfrente y yo me preguntaba por qué. Iba con mi esposa Sarah [Kohan] y mi hijo Noah. Me dijeron que había miles de personas esperándome”, explicó. “No esperaba esa recepción. Estaba apenado, me habría encantado atender a toda esa gente. Fue abrumador y estoy muy agradecido de poder estar aquí”. Advertisement

