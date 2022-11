Avientan celular a Yuridia durante concierto y su reacción se vuelve viral Yuridia fue sorprendida con un teléfono móvil cayendo en el escenario mientras interpretaba uno de sus temas lo que hizo ¡sorprendió a todos! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, Yuridia ofreció un concierto en Dallas, Texas, que forma parte de su gira Pa' luego es tarde. Mientras interpretaba el tema "Te equivocaste", la exacadémica vio como caía en el escenario un celular; tras la sorpresa, la famosa sonrió y acto seguido tomó el dispositivo y activó la cámara para comenzar a grabarse. La persona que lanzó dicho aparato es una tiktoker conocida como La Reyes y quien fue la encargada de dar a conocer el video que la cantante realizó mientras estaba actuando. "Que le aviento mi cel a Yuridia", escribió la joven para acompañar el mencionado audiovisual que dio a conocer en su cuenta de Tik Tok, justamente. "La amé, gracias". La joven también explicó lo que sucedió. "Cuando lo aventé ni estaba grabando, no pude agarrarlo y cayó al piso", mencionó. Yuridia Yuridia | Credit: Photo Gamma Group/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El simpático gesto de la famosa, quien continuó su presentación en dicha ciudad estadounidense sin molestarse, causó una reacción favorable por parte de los fanáticos. "Es muy linda persona"; "Neta que gran artista amooooo sus conciertos, siempre tan atenta"; "Ella, genial y humilde como siempre"; "Siempre de buen humor con su público, con esos detalles, cero alzada"; "Murió de risa. Tan sencilla como siempre"; "Se ríe de las cosas que le avientan. Son cosas que jamás se imaginaría uno que hiciera. Que bueno que te grabo un video"; "Hasta me ericé de la emoción, quise llorar. Y no fui yo, ni estuve ahí", y "Es una belleza esta muje. No necesito ganar La Academia porque nos ganó a nosotros", fueron algunos comentarios. Yuridia Credit: LaReyas TikTok El video con esta acción de Yuridia tiene hasta el momento 1.5 millones de reproducciones y contando.

