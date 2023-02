Autoridades mexicanas condenan comentarios discriminatorios de Ventaneando contra Yuridia Tras comentarios en contra de Yuridia por parte de Pati Chapoy y otros conductores de la emisión de espectáculos Ventaneando, la Secretaria de Gobernación se pronunció en contra de dichas menciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, Yuridia denunció que los conductores del programa Ventaneando la habían acosado y realizado comentarios ofensivos en su contra que le ocasionaron diversos problemas a nivel emocional; además, de haberla señalado, en 2005, por tener sobrepeso. Incluso, calificó aquel momento como una de las etapas "más oscuras" de su vida. Ante ello, las autoridades mexicanas se pronunciaron al respecto. Así, la Secretaría de Gobernación (Segob), a través de la Comisión Nacional para Prevenir la Violencia contra las Mujeres (Conavim), dio a conocer, el 11 de febrero de 2023, un comunicado donde condenó las declaraciones que Pati Chapoy hizo durante una de las emisiones del programa de televisión que encabeza, Ventaneando; en el cual, hace mención a su peso y la califica como una joven "gorda". "Condenamos las declaraciones hechas en su momento por una reconocida conductora de espectáculos en contra de la cantante Yuridia, al criticar su aspecto físico", menciona el comunicado que fue retomado por diversos medios de comunicación. "Los medios de comunicación masiva son actores claves para la construcción de una cultura libre de violencia contra las mujeres; sus contenidos, expresiones y comportamientos de la sociedad en espacios de difusión masiva repercuten en las conductas y comportamientos de la sociedad". Y continúa el escrito. "Al hacerlo, sobremanera en un espacio de difusión masivo, incurrió en actos discriminatorios que se puede tipificar dentro de la violencia digital y mediática, estipuladas en las disposiciones a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Título II, Capítulo IV TER, artículo 20 Quinquies), detonando en el pasado y ahora, en acciones dolosas que provocan burlas por el aspecto físico de una persona", concluyó. Pati Chapoy, Yuridia Pati Chapoy, Yuridia | Credit: Mezcalent.com; Omar Vega/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pati Chapoy ha reaccionado a este llamado de atención por parte de las autoridades. "En relación con el tema de [Yuridia], quiero ofrecer una disculpa sincera por la expresión que emití. Jamás quise que se ofendiera, no nada más por el comentario, de hace 20 años, sino por todos los comentarios que alguna vez hemos hecho a través de Ventaneando", mencionó, justamente, en dicha emisión de TV Azteca. "En lo sucesivo seremos mucho más cuidadosos con el uso del lenguaje. Esto atendiendo a la instrucción que recibimos de Conavim".

