Autoridades mexicanas en alerta por circulación de billete con rostro de Juan Gabriel Hace unos meses, se dio a conocer que había un billete mexicano con el rostro de Juan Gabriel, ahora las autoridades alertan que es una cantidad importante de este papel moneda circulando. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que en todo el mundo existen falsificadores que buscan reproducir los billetes para ponerlos en el mercado habitual comprando bienes o servicios; por ello, las autoridades buscan más y mejores candados para producir la moneda oficial. Ahora, en México se ha desatado una alerta luego de que se diera a conocer que están circulando de manera cotidiana algunos billetes falsos de 50 pesos, moneda local. Lo que ha llamado la atención es que el rostro de José María Morelos y Pavón, uno de los grandes próceres del país azteca, ha sido sustituido por la cara de ¡Juan Gabriel! Fueron representantes del Banco de México (Banxico) quienes dieron a conocer, a los medios de comunicación, que entre abril y junio de este año se detectaron 52 mil 448 de estos billetes falsos que tienen un característico color rosa, marca de agua, hilo micro impreso y ventana transparente con una fusión entre el rostro de El Divo de Juárez y el personaje histórico. Juan Gabriel Juan Gabriel | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Se reporta que la cantidad de unidades ficticio equivalen a poco más de 2.6 millones de pesos (260 mil dólares aproximadamente), según Banxico. De hecho, está situación se dio a conocer hace unos meses, cuando un joven mostró un video en TikTok con dicho billete. "Chale, banda, me acaban de dar un billete falso. Y todo por no revisarlo al momento. Según ya ahorita lo reviso... sus ventanitas, sus mariposas... ¡No mames, este güey es Juan Gabriel!", expresó Alan Vargas , autor del audiovisual en aquel momento. Billete Falso Juan Gabriel Credit: TikTok/@eduaralanplum Si bien se pensó que se trataba de un caso aislado, han seguido apareciendo este tipo de papel moneda. Ante ello, las autoridades mexicanas están difundiendo de nueva cuenta cuáles son los elementos que se deben considerar para detectar un billete apócrifo.

