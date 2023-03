"Si Juan dijo algunas cosas que no debía haber dicho las tiene que corregir, así de fácil. Yo no he cometido ningún error, no he hecho absolutamente nada en contra de nadie y yo por eso sigo con esa actitud. Siempre les deseo lo mejor, creo que siempre lo he demostrado. El problema siempre ha sido de allá pa acá, si cruzaron una línea que lo reconozcan y pa que nos vaya bien a todos. Yo gracias a Dios con mi familia estoy muy bien, mis hijas están muy bien, mis hijos están muy bien y todos felices. Yo con mis padres estoy bien gracias a Dios, yo con ellos estoy bien gracias a Dios, siempre he estado bien con ellos y, como te digo, las ofensas siempre han sido de allá para acá, entonces nunca he respondido yo y pues ahí que Dios los cuide. Yo sigo trabajando. No puedes perdonar si no te piden el perdón", declaró Lupillo.