¿Qué opina el hijo de Aura Cristina Geithner del contenido erótico que sube la actriz? La actriz colombiana debutó hace unos meses en la famosa plataforma OnlyFans, donde deja ver su lado más atrevido y sensual. Por Moisés González Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Aura Cristina Geithner no ha dejado indiferente a nadie con su debut en OnlyFans, el famoso servicio de suscripción de contenidos donde la artista colombiana muestra a sus fans su lado más atrevido y sensual con fotos y videos en los que aparece ligera de ropa. ¿Pero qué opina su hijo Demian dos Santos, de 22 años, y su familia de esta nueva faceta en su carrera? ¿Será que tiene pensado regresar a las telenovelas? La actriz responde a todo. ¿Qué les dirías a todos aquellos que te critican por mostrar este tipo de contenido? Alguna vez escuché: 'La gente que habla a tus espaldas está justamente donde debe estar, detrás de ti'. Y con ello quiero decir que, a estas alturas de mi existencia, mi vida no depende de lo que opinen otros ya que hablan a través de sus juicios, prejuicios y paradigmas. Hace mucho tiempo me liberé de eso porque lo que he construido de mi persona es mucho más fuerte, más valioso y más sabio. Por lo general, las personas que señalan a otros o critican a otros son personas no felices, que no han logrado absolutamente nada con sus vidas y que piensan que su opinión tiene un gran valor. No es así. Las personas felices jamás hablan, critican o señalan a otras pues están demasiado ocupadas con sus sueños y proyectos de vida. ¿Qué opina tu hijo y tu familia de esta faceta tuya en las redes? Me aman y me respetan. Ellos confían en mí, siempre lo han hecho. Saben que cuando tomo una decisión no es a la ligera, ni tampoco al azar, sino porque estoy segura que es lo mejor para mí. Aura Cristina Getihner Aura Cristina Geithner y su hijo Demian | Credit: Instagram (x2) ¿Le temes al paso del tiempo y a envejecer? Eso es algo inevitable. Todos los seres humanos tenemos que aceptar que envejecemos. Aunque confío mucho en la ciencia y estoy segura que lograremos darle un vuelco total al concepto de envejecer, lograremos los 150 años con energía, lucidez y vitalidad. Quizás no nos toque a nosotros, pero a las nuevas generaciones sí. Para serte franca no me interesa volver a las telenovelas, quizás hacer series o películas sí. Uno tiene que actualizarse y aprovechar las oportunidades que la tecnología te brinda Aura Cristina Geithner SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hace muchos años que no te vemos en una telenovela, ¿ha sido por decisión propia o porque no ha surgido la propuesta adecuada para regresar? La demanda de telenovelas ya no es como antes, que se producían arriba de 4 o 5 al año brindando trabajo para todos los actores y actrices en América Latina. El formato telenovela ya no es tan apetecido pues el mundo ha cambiado y los gustos de las personas también. Las productoras han tenido que reducir sus presupuestos y cambiar su manera de hacer televisión dirigiéndose hacia lo digital. Para serte franca no me interesa volver a las telenovelas, quizás hacer series o películas sí, como lo que hice con Chichipatos en diciembre 2020 para Netflix. Uno tiene que actualizarse y aprovechar las oportunidades que la tecnología te brinda, uno no puede vivir del pasado, de las glorias que tuviste y de lo que funcionó en su momento. Eso fue, quedará en tu hoja de vida, pero tu presente lo tienes que construir con lo que realmente funciona para seguir adelante, cumplir con tus propósitos y sueños. Todo depende de ti. Tú eres el arquitecto de tu destino.

