Aura Cristina Geithner habla de su rencuentro con Miguel Varoni: "No lo pensé dos veces. Fui con él, lo abracé y le dije..." ¡Saltan chispas! Los actores tuvieron un candente romance hace años y ahora el destino los ha reunido por Pedro el escamoso parte 3. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir aura cristina geithner miguel varoni pedro el escamoso 3 Credit: IG/Aura Cristina Geithner; Mezcalent El supuesto regreso de Pedro el escamoso capítulo 3 a las pantallas sigue dando muchísimo de qué hablar. Tras la sorpresiva aparición de Miguel Varoni —protagonista de la versión original de dicha telenovela colombiana— mostrando su nuevo look, las redes se alocaron especulando que el también productor y Director Creativo y Vicepresidente de Producción de Telemundo Studios, estaba por regresar a las andadas con el querido personaje que hizo su debut en 2001. Recientemente surgieron en Colombia declaraciones de la guapísima cantante, actriz y creadora de contenido para adultos Aura Cristina Geithner, sobre su encuentro con el protagonista de melodramas como Más sabe el diablo, La casa de al lado y Marido en alquiler, entre otros títulos, con quien sostuvo un candente romance cuando ambos compartieron el set de La potra zaina, otra inolvidable producción para la pantalla chica, del 1993. "En algún momento, recibí una llamada del 'casting' de [la televisora local] Caracol para hacer pruebas para Pedro, el escamoso" , contó la actriz a la revista Vea. "Estaba en el estudio con su mánager y, la verdad, no lo pensé dos veces. Fui con él, lo abracé y le dije: '¡Qué gusto saludarte, me alegra muchísimo!'". Geithner explicó que el encuentro ocurrió durante un casting de la producción que correría a cargo de la televisora colombiana Caracol y de Telemundo, según informó en su momento el conductor y periodista colombiano Carlos Ochoa. En junio pasado Miguel Varoni apareció en este video para mostrar su transformación supuestamente con miras a protagonizar una nueva versión o remake de Pedro el escamoso: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Sí, señores, vuelve Pedro el escamoso pero una historia nueva y no repetición, eso es lo que dicen. Sería Pedro el escamoso parte 3. ¿Para quién? Para Caracol y Telemundo", anunció Ochoa a través de su perfil público. "Miguel fue muy colaborador, muy compañero, y me dio muchísimo gusto verlo", prosiguió Geithner sobre el encuentro. "Cuando se terminó todo, al final lo saludé y le dije muchísimas gracias. 'Salúdame por favor a [tu pareja] Catherine [Siachoque]. Te deseo lo mejor, muchas bendiciones y mucha suerte con este proyecto". Tristemente la escultural actriz reveló que no quedó como parte del elenco. "Pero fue bonito ese encuentro", acotó. "Fue sanar muchas cosas, por lo menos de mi parte".

