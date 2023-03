Aura Christina Geithner revela cómo le ha cambiado la vida su canal de OnlyFans: revela qué es lo más atrevido que le ha tocado hacer En una candente entrevista cuenta cuánto le pagan por sus tangas usadas ¡y revela lo que le piden los clientes! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Son varios los galanes de telenovela que han encontrado una fuente de ingresos monetizando su contenido erótico en la plataforma OnlyFans. Pero son pocas las actrices quienes no solo han dejado ver su lado más sensual en dicha plataforma, si no que además han hablado sin tapujos al respecto. En sea categoría entra la actriz colombiana Aura Christina Geithner, quien desde hace un tiempo se dedica a compartir imágenes que han hecho suspirar a su regimiento de seguidores. Cuando la potra zaina inauguró su canal de OnlyFans —en marco del 2021 y en plena pandemia de COVID-19— algunos de sus seguidores pusieron el grito en el cielo ante su debut. Pero la aventura de la colombiana ha dado resultados que saltan a la vista. "Ha sido una plataforma maravillosa, nada más te voy a decir esto, para que sepas, gracias a esa plataforma, yo a nivel personal he podido financiar mi carrera musical, de ese nivel. O sea, te lo dejo a tu imaginación", confesó Geithner durante su participación en el show Desnúdate con Eva, de la española Eva Rey. "Esta mujer que ven ahora ha sido construida desde los malos momentos que he tenido que pasar a lo largo de mi carrera", exclamó en la entrevista afirmando que del 2017 al 2019 pasó momentos muy difíciles tanto en lo económico como en lo espiritual y emocional. En la entrevista la actriz hizo una representación de cómo excita a sus clientes. "Me piden de todo". Geithner asegura que los fans han llegado a pagar hasta $250 dólares por una de las tangas usadas que vende desde hace tiempo. Y asegura que la mayoría de sus clientes para dicho producto se encuentran en México. Aura Christina Geithner Credit: IG/Aura Christina Geithner SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Dichas declaraciones coinciden con lo dicho a People en Español en 2021 cuando Geithner inauguró su canal de OnlyFans." Yo no soy solamente una actriz de telenovelas", afirmó entonces. "Soy una mujer actual, que vive, que sueña, que trabaja, que es feliz y que me encanta adaptarme a los nuevos cambios porque no me dan miedo". ¡Se nota!

