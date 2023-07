Excolaborador de Despierta América regresa al show y piden que se quede El conductor formó parte del show este 4 de julio dejando muy buen sabor de boca en la audiencia. "Deberían de dejarte". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Despierta América Conductores de Despierta América | Credit: Instagram Despierta América Despierta América no para, ni siquiera el 4 de julio. Y lo hizo con un programa especial lleno de sorpresas y queridos invitados. Uno de ellos es un viejo amigo del show, para el que estuvo trabajando un tiempo y donde dejó una huella muy especial. Tal es así, que al verle este festivo colaborando nuevamente para el matutino de Univision, los telespectadores le han hecho una propuesta al mismo: que le dejen de forma definitiva. Junto a la ya habitual, Jéssica Rodríguez, se dejaba ver William Valdés. Ambos divirtieron a la audiencia con su gran interacción y valioso contenido desde el parque temático, Jungle Island. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Una mañana muy divertida en Despierta América, gracias por la invitación", escribió encantado el conductor junto a su compañera de aventuras haciendo travesuras y disfrutando de la experiencia. Los mensajes de los espectadores pidiendo al programa que dejaran a William, fueron unos cuantos. "Gracias por ese regalo de traernos otra ves nuestro niňo hermoso, te queremos William", "Nos encanta ver a William en el programa", "Deberían darle otra oportunidad", "Que salgas siempre, William", "Deberían de dejarte en Despierta América", escribieron tan solo algunos, emocionados de reconectar con él de nuevo en la pequeña pantalla.

