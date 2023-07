Se lleva a cabo audiencia en demanda de Ricky Martin contra su sobrino Así se está desarrollando el proceso legal de Ricky Martin en contra de su sobrino Dennis Sánchez Martín; quien lo acusó de presunto abuso que el cantante negó. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 7 de septiembre de 2022, Ricky Martin reaccionó a la demanda por supuesto abuso sexual que realizó en su contra su sobrino Dennis Sánchez Martín; así, el cantante decidió interponer un juicio en contra de su familiar por extorsión, persecución maliciosa, abuso del derecho; además, negó por completo las acusaciones. Así, se llevó a cabo una nueva audiencia virtual en San Juan, Puerto Rico, donde se solicitan pruebas sobre la salud mental del joven, quien incluso estuvo recluido en un hospital psiquiátrico. "Presentamos una moción, solicitando que se pidieran una citaciones para obtener unos expedientes; entre ellos, el Hospital Capestrano y otras entidades", explicó al juez Dora L. Monserrate, abogada de Martin, durante la audiencia virtual. "En este momento no sabemos, en cuanto a los daños. Lo que sí, es que vamos a utilizar a una doctora, que está en el informe del manejo del caso, la doctora María Arroyo, que es psiquiatra, y también se tendrá que coordinar la fecha de la evaluación del demandado [Dennis Sánchez Martín]". Por su parte, la defensa del acusado también advirtió que solicitaría pruebas sobre la situación mental del intérprete de "Livin' la vida loca", debido a que las acusaciones en su contra son de carácter sexual. "Ciertamente, nosotros haremos nuestro requerimiento, en vista de lo que estamos alegando en la reconvención, que es una situación de abuso sexual de un menor", expresó Michael Corona, abogado de Sánchez Martin. "Y en ese sentido, estamos planificando requerimiento de documentos con relación también de salud mental del señor Ricky Martin y tratamientos, en vista de las alegaciones que se hacen de agresión sexual". Ricky Martin Credit: Michael Kovac/Getty Images for GLAAD SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El juez a cargo dejó claro que este tipo de peticiones legales ocasionan que se renunciar al derecho de mantener al privacidad de ambos involucrados. Ricky Martin deberá presentarse a declarar los próximos 26 y 27 de octubre; mientras Dennis Sánchez Martín lo tendrá que hacer el 15 y 16 de noviembre. La próxima audiencia será el 18 de diciembre.

