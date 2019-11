Estos son los latinos nominados a los Premios Grammy 2019 By Carolina Trejos ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next John Parra/Getty Images Apenas nos recuperamos de la histórica entrega de los Latin Grammy 2019 y los cantantes de habla hispana continúan sonando. Ahora, con fuerza suenan en los Grammy anglosajones con nominaciones por doquier. Empezar galería Premios Grammy 2019 Image zoom (JOHANNES EISELE/AFP via Getty Images) Las nominaciones a los Premios Grammy 2020 fueron reveladas el miércoles. Entre ellas, varios artistas latinos se destacan en las categorías principales. ¡A continuación los exponentes latinos que representarán en la entrega este año! 1 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Camila Cabello Image zoom Jeff Kravitz/FilmMagic La cantante cubana, de 22 años, está nominada junto a su amor, Shawn Mendes, en la categoría de Mejor dúo/grupo pop por su tema "Señorita". 2 de 11 Applications Ver Todo Rosalía Image zoom Lester Cohen/Getty Images for LARAS Lego de ser una gran ganadora en la noche de los Latin Grammy la semana pasada, la cantante española, de 26 años, recibe nominaciones a Mejor álbum rock latino, urbano o alternativo por su álbum El mal querer. 3 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Bad Bunny Image zoom (Photo by Michael Tran/FilmMagic) El Conejo malo compite con Rosalía en esta categoría: Mejor álbum rock latino, urbano o alternativo por su álbum. 4 de 11 Applications Ver Todo Maluma Image zoom John Parra/Getty Images El colombiano se alza como nominado en la categoría Mejor álbum pop latino por 11:11. 5 de 11 Applications Ver Todo Sebastián Yatra Image zoom UMLE/Universal Latino En la misma categoría se el romántico colombiano por su álbum Fantasía. 6 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Luis Fonsi Image zoom (Photo by fotopress/Redferns) Por si fuera poco, representando a Puerto Rico, la voz de "Despacito" también recibe nominación por su álbum Vida. 7 de 11 Applications Ver Todo Alejandro Sanz Image zoom Joe Buglewicz/Getty Images Pero, tranquilos señores, que dos reyes y veteranos de los Grammy son los mayores contrincantes de todos en la categoría de Mejor álbum pop latino. Alejandro, por un lado. 8 de 11 Applications Ver Todo Ricardo Montaner Image zoom Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images Y por otro lado está este legendario venezolano para hacer la competencia aún más reñida. ¿Quién se llevará el gramófono a casa? 9 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Jessie Reyez Image zoom (Photo by Scott Dudelson/Getty Images) La bella cantante de raíces colombianas y canadienses recibió su primera nominación a los 28 años. Su álbum Being Human in Public compite en la categoría Mejor álbum urbano contemporáneo. 10 de 11 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

