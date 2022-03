Atacan a Yordi Rosado por entrevista a Luis de Llano Tras la declaración de Sasha Sökol señalando a Luis de Llano de haber abusado de ella cuando era menor de edad, comenzaron los ataques contra Yordi Rosado quien realizó la entrevista que desató todo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado fin de semana, se dio a conocer la entrevista que Yordi Rosado, en su canal de YouTube, realizó con Luis de Llano Macedo. En dicha emisión el productor de televisión habló de la relación sentimental que mantuvo con Sasha Sökol cuando era menor de edad. A causa de estas declaraciones, la cantante dio a conocer su versión de los hechos y, por primera vez, acusó de abuso al también creador de grupos musicales. El apoyo hacia la exintegrante de Timbiriche fue total. En consecuencia, muchas personas estallaron, en las diversas redes sociales, contra el comunicador por haber realizado dicha conversación. "Soy el único que se pregunta por qué fregados Yordi continuó con la entrevista luego que Luis de Llano le dijo que estaba enamorado de Sasha, una niña", y "Yordi Rosado es tan psicópata y tan falto de brújula moral, tan poquita cosa y tan gato de Televisa que celebra los delitos de sus entrevistados, bien campechano. ¡Y se atreve a dar conferencias sobre adolescentes!", mencionaron los cibernautas en Twitter. "Ojalá en tus libros sirvan para evitar que los menores caigan en manos de depredadores sexuales, como el que se sentó contigo en tu programa de YouTube y tú no cuestionarte", y "¿Qué creen? El talentosísimo y afamado autor Yordi Rosado nos dió una muestra de su ignorancia ante el tema del abuso sexual infantil", agregaron. Yordi Rosado Credit: Yordi Rosado Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También hubo quienes señalaron al presentador de censurar los comentarios contra De Llano. "Yordi borra los mensajes que hablan de abusa sexualmente de menores"; "El entrevistador alabando a un delincuente, preguntando y minimizando los temas"; "No ensalces a pedófilos Yordi"; "Yordi, por mucho que admires a este hombre por su trayectoria profesional no puedes pasar por alto el hecho de que abusó de una niña, un pedófilo que sigue sin castigo y se le aplaude", y "Yordi un hombre de 39 años no anda con una niña de 14, eso es abuso, es violación estatutaria", mencionaron en YouTube, donde está el video de la entrevista. "Oye Yordi ¿¿por qué te solidarizaste con el pederasta??"; "Das mucho que desear, pero más que tu producción este borrando los comentarios de apoyo a Sasha"; "¿Cuántos años tiene tu hija Yordi? ¿Apoco aplaudirías que un señor 25 años mayor se 'enamorara' de ella siendo menor de edad? ¿Te parece algo digno de admirar y promover?"; "Luis de Ya No", y "Yordi si te interesa tanto tu público, borra la entrevista de Luis de Llano, no tienes que borrar los comentarios, nosotros somos quien te apoyamos en YouTube. No apoyó la pedofilia", agregaron otros usuarios en Instagram. Hasta el momento, Yordi Rosado no se ha pronunciado al respecto. Mientras tanto, las autoridades mexicanas han ofrecido el apoyo a Sasha Sökol para realizar un proceso legal en contra de Luis de Llano Macedo.

