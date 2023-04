¿Qué aspecto tendría hoy Selena Quintanilla? Inteligencia artificial lo revela Hoy en día Selena Quintanilla tendría 51 años ¡mira cómo se vería en la actualidad la reina del Tex-Mex #SelenaForever Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir selena quintanilla foto inteligencia artificial Credit: Mezcalent (2) Tras casi tres décadas desde que Selena Quintanilla fue brutalmente asesinada en Corpus Christi, Texas, por la presidente de su club de fans, Yolanda Saldívar, el recuerdo de la cantante tejana continúa presente en sus admiradores. Hoy en día, la intérprete de "Como la flor" y "Amor prohibido" tendría 51 años, por este motivo, sus fans generaron -a través de la inteligencia artificial- una imagen que mostraría el aspecto que tendría Selena en la actualidad. En una fotografía que sus fans han compartido en las redes sociales, vemos a la artista con su peculiar labial rojo, pero con un aspecto más maduro. Look actual de Selena Quintanilla SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN selena quintanilla inteligencia artificial Credit: Hidreley Diao/Instagram La expareja del guitarrista Chris Perez fue asesinada a los 23 años por la presidenta de su club de fans el 31 de marzo del 1995 tras una discusión por motivos financieros. Desde entonces, se ha convertido en un ícono de la música en español que sigue muy presente en las nuevas generaciones. La querida y carismática artista dejó una huella única en la música, la moda y en los corazones de millones de fanáticos alrededor del mundo. JLo en la película Selena Jennifer López encarnó a la cantante de "Amor prohibido" en la película Selena y la recordó en una entrevista con el programa TODAY. "Ella es una de esos artistas especiales que con su música, su espíritu, su alegría y su corazón realmente tocó a la gente", dijo JLO. "El impacto que ha tenido en mi vida, en mi carrera, fue algo maravilloso que ella haya sido mi mentora de cierta forma", admitió la actriz y cantante de origen puertorriqueño sobre interpretar el rol de Selena, que la catapultó a la fama a sus 25 años. "Me ha enseñado tanto sobre cómo navegar por este negocio pero también sobre como navegar por la vida. Fue una parte importante de mi vida y aún lo es".

