Asociación de Bordeline estalla contra Alejandra Guzmán y apoya a Frida Sofía. Tras declaraciones de Alejandra Guzmán sobre el Trastorno Límite de Personalidad, comunidades especializadas le piden no utilizar este padecimiento para "desacreditar un denuncia de abuso". Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Durante la entrevista que Alejandra Guzmán realizó en televisión para dar su postura sobre las acusaciones de abuso sexual que sufrió Frida Sofía, mencionó que esto podría ser producto de la enfermedad de Trastorno Límite de Personalidad (TLP), también conocido como Bordeline que su hija sufre. Ante ello, una asociación especializada considera que los datos proporcionados por la rockera son erróneos y pidió que haya "más información y menos estigma" al respecto. "En la entrevista de la señora Alejandra Guzmán, ella indica que le fue diagnosticado a Frida el Trastorno Límite de Personalidad (TLP) o Borderline] a los 14 o 15 años; lo cual, no puede ser porque al ser un trastorno de la personalidad no puedes diagnosticarlo en la adolescencia sino hasta la etapa adulta", explicó Ileana Romero Martínez, fundadora del colectivo TLP México al diario mexicano El Universal. "Que es cuando la personalidad está mejor formada, que es entre los 20 y 21 años, aproximadamente". Por su parte, la Comunidad de Personas con Trastorno de Personalidad también fijó una postura al respecto, realizó otras aclaraciones y respaldó a Frida Sofía. "Querer usar el diagnóstico de este padecimiento de TLP para desacreditar una denuncia de abuso, no solo lastima y revictimiza tanto a las personas que han sufrido abusos, sino también a las personas que vivimos un diagnóstico de TLP, contribuyendo al estigma y abonando a la desinformación del trastorno", advirtió. Frida Sofia y Alejandra Guzman Credit: RODRIGO VARELA/GETTY IMAGES SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Dentro de los síntomas conocidos de TLP no destaca la mitomanía, o tendencia a mentir. La mayoría de las personas que padecemos este trastorno de la personalidad, tenemos historia de abuso en la infancia, ya sea abuso físico, psicológico y/o sexual, siendo este uno de los factores que contribuyen al desarrollo de este padecimiento", enfatizaron. "Por eso, señalamos y rechazamos que se use nuestra condición como 'prueba' en contra de las declaraciones de abuso, y hacemos público nuestro apoyo a Frida Sofía".

Asociación de Bordeline estalla contra Alejandra Guzmán y apoya a Frida Sofía.

