Amiga de Edith González cuenta cómo vivió la actriz su última semana de vida

La muerte de Edith González acaecida el pasado jueves 13 de junio tomó por sorpresa al medio artístico mexicano, no así a sus familiares y amigos más cercanos que conocían el delicado estado de salud en el que se encontraba la actriz desde hacía varias semanas.

Una de las pocas celebridades que vivió de cerca la última semana de vida de la protagonista de exitosas telenovelas como Corazón salvaje y Salomé fue Katie Barberi, amiga íntima de Edith desde que trabajaron juntas en el exitoso melodrama de Telemundo Doña Bárbara.

Visiblemente emocionada, Barberi, que ha participado en telenovelas como Eva la trailera y Bella Calamidades, habló durante el homenaje póstumo que se le realizó a Edith el pasado viernes en su México natal de la gran entereza que mostró la fallecida actriz hasta el último día de su vida.

“Yo quiero hablar nada más de la última semana y media porque ella me mandó un mensaje de texto, yo estaba en Los Ángeles. Me dijo: ‘necesito hablar contigo’. Y yo le dije: ‘¿Qué pasó?’ Me dijo: ‘fíjate que llevo un tiempo en el hospital, absoluta discreción por favor’. Ya no me contestó. Somos muy amigas entre nosotras Edith, Vanessa Bauche y yo. Le hablé a Vanessa y le dije: ‘¿sabes algo de Edith?’. ‘No, fíjate que debe estar viajando, como que se desconectó hace un par de semanas’. Y le dije: ‘creo que no está viajando, comunícate con ella por favor’. Y efectivamente ella le dijo: ‘necesito que me guardes un secreto’. Porque ante todo la discreción y la clase de esta mujer se vio de principio a fin de su carrera. Y dijo Vanessa: ‘voy a ir a verla’. Le hablé después. Le dije: ‘¿cómo la ves?’ Me dijo: ‘¿cuándo vienes?’ Llegué el lunes, la vi el martes sumamente preocupada, casi no podía hablar, pero sumamente preocupada por nosotras, por la amistad, por la amistad, por los compañeros”, narró con un nudo en la garganta Katie.

Barberi, quien también trabajó con Edith en la telenovela Eva la trailera (2016), confesó que la actriz la llamó el día antes de su muerte para despedirse de ella.

“El miércoles por la tarde recibimos una llamada, estábamos en una junta de trabajo Vanessa y yo y le acababan de llegar unas malas noticias, pero se tomó el tiempo para hablarnos y para en este plano del mundo decir adiós. Y me dijo Lorenzo, que es una fuerza como marido y como amor de esta mujer que pocas mujeres podrían con él y pocos hombres podrían con ella porque son una pareja de fuerza, de naturaleza de esa magnitud con la entereza con la que lo caracteriza: ‘las está escuchando’. Y yo dije: ‘yo pido nada más a la vida querida poderte llegar un solo día a los talones de la mujer, de la actriz, de la esposa, de la madre que eres tú’”, narró Katie visiblemente afectada.